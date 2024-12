Palermo, donna partorisce in strada e gira con il neonato: salvati dalla polizia

A Palermo, una donna di origine sudamericana ha partorito in strada e ha vagato per il quartiere con il neonato in braccio, ancora attaccato al cordone ombelicale, finché non è stata soccorsa dalla polizia. L'intervento è stato segnalato nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Oreto-Stazione sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava una donna urlante con un neonato in braccio.

La donna aveva appena dato alla luce il bambino per strada e, nonostante il parto, si era allontanata dirigendosi verso via Mignosi. Sul luogo è stata individuata una vistosa chiazza di sangue che ha guidato gli agenti. Dopo un’intensa perlustrazione dell’area, la madre e il neonato sono stati trovati nei pressi di un cantiere. Il piccolo era ancora sporco di sangue e piangente, legato alla madre dal cordone ombelicale.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno trasportato la donna, risultata priva di fissa dimora, e il neonato in una struttura ospedaliera. Entrambi sono stati messi al sicuro e affidati alle cure mediche necessarie.

