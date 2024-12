Vinícius Júnior premiato come miglior giocatore del 2024 ai FIFA The Best Awards

IA Doha si sono svolti i FIFA The Best Awards, riconoscimenti annuali che celebrano i migliori talenti nel calcio mondiale. Vinícius Júnior, attaccante del Real Madrid, è stato insignito del titolo di Miglior Giocatore Maschile dell'Anno. Nel corso della stagione precedente, Vinícius ha realizzato 24 gol in 39 presenze, contribuendo in modo determinante alla conquista da parte del Real Madrid della doppietta La Liga-Champions League. Ha anche segnato nella finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il brasiliano ha dedicato il premio al Real Madrid, al presidente Florentino Pérez e ai suoi compagni di squadra, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra.

Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona, ha ottenuto il riconoscimento di Miglior Giocatrice Femminile dell'Anno per il secondo anno consecutivo. La sua stagione è stata caratterizzata da prestazioni eccezionali, contribuendo al triplete domestico del Barcellona e alla vittoria della Champions League. Inoltre, ha segnato sia in semifinale che in finale durante la Nations League, quando la Spagna ha trionfato.

Carlo Ancelotti è stato premiato come Miglior Allenatore Maschile dell'Anno. Sotto la sua guida, il Real Madrid ha ottenuto successi significativi, tra cui la vittoria in campionato e in Champions League. Ancelotti ha espresso gratitudine al club, al presidente Pérez e ai suoi giocatori, riconoscendo il loro ruolo fondamentale in questi trionfi.

Alejandro Garnacho ha ricevuto il FIFA Puskás Award per il Miglior Gol dell'Anno. L'attaccante argentino del Manchester United è stato premiato per la sua rovesciata spettacolare contro l'Everton, realizzata il 26 novembre 2023.

Altri riconoscimenti includono il premio per il Miglior Portiere Maschile assegnato a Emiliano Martínez dell'Aston Villa e il premio per il Miglior Portiere Femminile a Alyssa Naeher dei Chicago Red Stars.