Dettagli della roadmap di ASTROBOTANICA

Space Goblin è entusiasta di condividere le prossime fasi chiave dello sviluppo di ASTROBOTANICA , il loro prossimo gioco di sopravvivenza incentrato sulla botanica ambientato in una versione preistorica della Terra che ha suscitato notevole interesse sin dalla sua rivelazione ufficiale nel 2024. Agosto. La tabella di marcia per il 2025 include dettagli sui piani per lanciare una campagna di finanziamento Kickstarter, un periodo di test Closed Alpha per i sostenitori e piani per una demo pubblica ulteriormente nel 2025.

Le prime anteprime hanno applaudito l'ambientazione innovativa del gioco, poiché ASTROBOTANICA ci riporta indietro di 300.000 anni fino all'era del Pleistocene terrestre. Darà il benvenuto ai giocatori in un lussureggiante ambiente open-world pieno di flora e fauna primordiali e paesaggi memorabili. Visitando il nostro pianeta nei panni di un botanico alieno di nome Xel, affronterai sfide di sopravvivenza e ti impegnerai in:

Coltivazione : coltivare specie vegetali e imparare a gestire l'agricoltura negli ambienti terrestri.

: coltivare specie vegetali e imparare a gestire l'agricoltura negli ambienti terrestri. Ricerca sulle piante: sperimentare con i frutti per scoprirne le qualità uniche e gli effetti sugli organismi viventi e sull'ambiente.

sperimentare con i frutti per scoprirne le qualità uniche e gli effetti sugli organismi viventi e sull'ambiente. Esplorazione : viaggiare tra le isole ed esplorare diversi biomi per scoprire nuove piante, mentre si impara ad affrontare la fauna selvatica pericolosa e a risolvere misteri nascosti.

: viaggiare tra le isole ed esplorare diversi biomi per scoprire nuove piante, mentre si impara ad affrontare la fauna selvatica pericolosa e a risolvere misteri nascosti. Produzione di tonici : miscelazione di ingredienti ottenuti dalla vita vegetale locale per produrre miscele per vari usi e sviluppo di ricette per successivi.

Interazione umana: rompere il ghiaccio e connettersi con gli esseri umani primordiali che abitano le isole, per favorire relazioni che possano portare al commercio e all'assistenza reciproca.

Campagna Kickstarter e opportunità di accesso alla Closed Alpha

Demo pubblica prevista per l'autunno

Nella seconda metà del 2025, ASTROBOTANICA proseguirà con una nuova demo, resa disponibile al pubblico tramite Steam. Il team implementerà nella demo il feedback dei giocatori che hanno partecipato alla fase iniziale di test Alpha, incorporando anche le funzionalità pianificate. L'intenzione è quella di raccogliere un ampio campione di feedback dal pubblico generale a cui Space Goblin possa rispondere prima del lancio in accesso anticipato del gioco, comprese modifiche tecniche dovute ai test su un'ampia varietà di configurazioni hardware e software tramite il feedback degli utenti di Steam. Maggiori dettagli sulle tempistiche, sui contenuti e sulla portata della demo saranno resi disponibili dopo la chiusura della fase di test Alpha.

Dopo l'accoglienza estremamente positiva alla rivelazione, il team di sviluppo ha deciso di migliorare il design iniziale per rendere il gioco più grande, più lungo e ancora più contorto. Per far sì che ciò accada, Space Goblin chiederà aiuto ai giocatori lanciando la campagna Kickstarter per ASTROBOTANICA nella primavera del 2025.

Come parte della campagna, i sostenitori di Kickstarter avranno l'opportunità di giocare a una build Alpha chiusa di ASTROBOTANICA tramite Steam prima di chiunque altro, per condividere feedback, idee e reazioni e interagire direttamente con Space Goblin. Maggiori dettagli tra cui la data di inizio esatta, gli impegni, gli obiettivi, i livelli di ricompensa e i vantaggi esclusivi disponibili solo per i sostenitori di Kickstarter saranno rivelati nei prossimi mesi.