Narcotraffico a Milano: arrestato il capo ultrà del Milan Luca Lucci insieme ad altre 7 persone

Otto individui sono stati arrestati a Milano con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana. Tra gli arrestati figura Luca Lucci, noto capo ultrà della Curva Sud del Milan.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, sono scaturite dall'agguato subito da Enzo Anghinelli il 12 aprile 2019, quando fu colpito da quattro proiettili mentre era nella sua auto. Questo episodio ha aperto un filone investigativo autonomo, portando agli arresti odierni.

L'analisi delle comunicazioni criptate tra gli indagati, individuate dagli investigatori e acquisite grazie al coordinamento di Eurojust ed Europol, ha fornito un quadro indiziario solido. Oltre a Lucci, tra i destinatari delle misure cautelari vi sono altri soggetti precedentemente arrestati nell'ambito dell'indagine "Doppia Curva", ritenuti parte dell'associazione a delinquere legata ai vertici della curva del Milan.

Sono stati eseguiti 13 decreti di perquisizione disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano nei confronti di altri indagati. Sebbene il giudice per le indagini preliminari abbia riconosciuto gravi indizi di reato, non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per questi ultimi.

L'operazione ha portato al sequestro di circa 250 kg di droga destinati all'organizzazione e alla somma di 800.000 euro in contanti, intercettati prima del trasferimento all'estero.

Luca Lucci, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legami con la criminalità organizzata, è stato recentemente arrestato a fine settembre nell'ambito di un'altra inchiesta sulle curve di San Siro. Le nuove accuse rafforzano l'ipotesi di una sua partecipazione attiva nel traffico internazionale di stupefacenti.

