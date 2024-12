Arrestato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Sudcoreano: Generale Park An-su accusato di insurrezione

Il generale Park An-su, capo di stato maggiore dell'esercito sudcoreano, è stato arrestato con l'accusa di aver avuto un ruolo chiave nell'insurrezione e di abuso di potere. Park aveva ricoperto l'incarico di comandante in capo durante la breve imposizione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol.

Il tribunale di Seul ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Park, accusandolo di aver orchestrato l'insurrezione e di aver abusato della sua autorità. Nel frattempo, i legali del presidente Yoon Suk Yeol hanno dichiarato che il presidente collaborerà alle indagini riguardanti l'imposizione della legge marziale, decisione presa e successivamente ritirata da Yoon stesso. Pur affermando che Yoon non ha commesso insurrezione, i suoi avvocati hanno espresso l'intenzione di cooperare pienamente con le autorità.

Il Parlamento sudcoreano ha recentemente votato a favore di un procedimento di impeachment contro il presidente Yoon Suk Yeol, in seguito alla controversa dichiarazione della legge marziale.

