Processo di impeachment in Corea del Sud: Yoon Suk Yeol sospeso, Governo in crisi

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha avviato il processo di impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, sospeso dall'incarico dopo il tentativo fallito di imporre la legge marziale. Un portavoce della Corte ha dichiarato che la prima riunione deliberativa sulla mozione di impeachment è iniziata alle ore 10.00.

Il leader del partito di governo, Han Dong-hoon, ha annunciato le dimissioni, scusandosi pubblicamente. Durante una conferenza stampa, Han ha dichiarato: "Mi dimetto da leader del People Power Party. Mi scuso sinceramente con tutte le persone che hanno sofferto a causa della legge marziale emergenziale".

La Corea del Nord ha definito Yoon Suk Yeol un "leader della ribellione", accusandolo di aver giustificato la legge marziale come misura contro le “forze comuniste nordcoreane”. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale KCNA, è in corso un’indagine su Yoon e sui suoi complici in relazione al voto sull’impeachment.

Nel frattempo, il presidente ad interim Han Duck-soo ha assunto le funzioni di guida del Paese. Gli Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno attraverso un colloquio tra il presidente Joe Biden e Han Duck-soo. Biden ha sottolineato l’importanza dell’alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud come pilastro di pace e prosperità nell’Indo-Pacifico. La Casa Bianca ha lodato la resilienza della democrazia sudcoreana, ribadendo l’impegno verso la popolazione locale.

