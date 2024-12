Ivana Spagna festeggia 70 anni: emozioni a Domenica In e il desiderio di un veterinario speciale

Ivana Spagna, icona della musica pop italiana, celebra il suo 70º compleanno il 16 dicembre 2024. Ospite a "Domenica In", la cantante ha raccontato momenti significativi della sua vita e carriera, condividendo aneddoti personali e le difficoltà superate. Durante l’intervista con Mara Venier, ha mostrato un corno rosso come gesto scaramantico per i numerosi auguri ricevuti in anticipo.

Ripercorrendo i suoi successi, Spagna si è esibita in brani celebri come "Gente come noi" e "Il cerchio della vita" e ha presentato il nuovo singolo "T’amo, T’amo, T’amo", realizzato con il DJ Nuzzle. Tra momenti emozionanti e ricordi proiettati in studio, la cantante si è commossa nel ricevere gli auguri da amici cari.

Alla domanda su cosa desiderasse per il compleanno, Spagna ha risposto ironicamente che vorrebbe "un veterinario". Ha spiegato che vive con i suoi gatti, dedicando loro attenzioni quotidiane, e ha aggiunto con umorismo: "Signore, visto che è Natale, non è che mi fai trovare un veterinario un po' più che amico?". Ha poi specificato che dovrebbe amare gli animali, abitare vicino a lei e, perché no, essere anche più giovane.

La cantante, che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale, continua a conquistare il pubblico con la sua energia e autenticità.