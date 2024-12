Alba Parietti contro l'odio online: denuncia un hater per insulti sessisti e violenti

Alba Parietti ha deciso di reagire contro l’odio ricevuto sui social, denunciando un hater che l’ha presa di mira con insulti sessisti e violenti. "Lo vedrò per la prima volta in tribunale, non so chi sia né che faccia abbia", racconta l'attrice, spiegando i dettagli della vicenda in un'intervista a Repubblica. L’uomo, un 55enne di Chieti, è stato identificato e gli è stato sequestrato il cellulare.

Tra i numerosi insulti ricevuti, uno in particolare l’ha colpita: "Aveva scritto frasi umilianti e offensive, anche sotto un mio post dedicato al ricordo di un ragazzo morto in un incidente. È stato il punto di non ritorno", dichiara Parietti, sottolineando come la vicinanza geografica dell’uomo l’abbia ulteriormente turbata. "Non possiamo ignorare questi comportamenti. Così si accredita un linguaggio terrificante", aggiunge.

L’attrice ha voluto lanciare un messaggio forte contro il bullismo e l’odio online: "Gli adulti devono dare l’esempio. Viviamo in un ambiente tossico sui social e non possiamo trasmettere ai giovani l’idea che insultare deliberatamente sia accettabile". Parietti evidenzia anche una disparità di trattamento sui social media: "Se pubblico una foto di un seno, bloccano la mia pagina; ma se qualcuno mi augura di spararmi con il tumore, non accade nulla. Questo sistema deve cambiare".

La querela, depositata l'11 ottobre dall’avvocata Anna Zottoli, è solo l’inizio di una serie di azioni legali contro altri hater già individuati. Parietti propone anche soluzioni concrete: "Così come si danno multe per infrazioni stradali, dovremmo fare lo stesso con chi insulta online. Chi vìola la legge sul web non dovrebbe più avere accesso ai social".

