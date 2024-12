Droni giganti nei cieli degli Stati Uniti: avvistamenti inquietanti dal New Jersey a Washington

Cresce l'attenzione per i droni di grandi dimensioni avvistati nei cieli degli Stati Uniti, soprattutto nel New Jersey, dove il fenomeno persiste da settimane. Il governatore Phil Murphy ha scritto al presidente Joe Biden chiedendo maggiori risorse per investigare sull'origine di questa attività, sottolineando il bisogno di risposte chiare per i residenti dello stato.

La lettera di Murphy evidenzia come il mistero stia alimentando teorie complottiste sui social media e altre piattaforme. Gli avvistamenti non si limitano al New Jersey: segnalazioni simili provengono da New York, Pennsylvania e Maryland. L'ex governatore del Maryland, Larry Hogan, ha affermato di aver osservato personalmente una decina di droni di grandi dimensioni sopra Davidsonville, una località vicina a Washington.

L'FBI sta collaborando con le autorità locali nelle indagini, mentre John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che al momento non esistono prove di minacce alla sicurezza nazionale o collegamenti con entità straniere. Tuttavia, l'assenza di spiegazioni precise continua ad alimentare preoccupazioni tra i cittadini.

