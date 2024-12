Turok: Origins

Gioca nei panni dei leggendari guerrieri Turok per affrontare i feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che cerca di distruggere tutta la vita umana nella galassia. Scatena attacchi devastanti contro i tuoi nemici con armi e abilità e sfrutta il DNA dei nemici caduti per potenziare il tuo arsenale.

Parti per un'avventura ad alto rischio, da solo o con gli amici, per svelare i misteri che racchiudono la chiave per salvare l'umanità.

Turok: Origins - Announcement Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=x1ELi_UslrA

SCATENA IL TUO ARSENALESblocca e potenzia le tue armi avanzate per dominare le tue battaglie e neutralizzare i tuoi nemici. Fucili al plasma, pistole a raggi, cecchini, archi, fucili da caccia e altro ancora sono tutti a tua disposizione.

SBLOCCA I POTERI DEL DNAEstrai il DNA dai nemici caduti e dall'ambiente per sbloccare poteri rivoluzionari che fanno evolvere la tua tuta in tempo reale. Ogni potere del DNA non solo migliora il tuo aspetto, ma offre anche abilità e capacità potenziabili per darti un vantaggio in combattimento.

Vivi una storia epica attraverso le terre perduteNel corso delle missioni di Turok, i giocatori viaggeranno attraverso mondi mozzafiato ma mortali su vari pianeti. Dagli antichi templi ai canyon desolati fino alle fitte giungle, ogni luogo racchiude pezzi di una storia indimenticabile ricca di colpi di scena.

Turok: Origins è in arrivo su Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.