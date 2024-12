Scandalo Moukoko: il padre rivela un’età diversa per l’attaccante del Nizza

Youssoufa Moukoko, attaccante del Nizza in prestito dal Borussia Dortmund, è al centro di nuove polemiche sulla sua età. Il padre Joseph, in un’intervista rilasciata in Germania, ha dichiarato che il calciatore avrebbe quattro anni in più rispetto a quanto riportato nei documenti ufficiali. Dichiarato nato il 20 novembre 2004, Moukoko sarebbe in realtà venuto al mondo il 19 luglio 2000 a Yaoundé, Camerun, secondo quanto affermato dal padre in un documentario che sarà trasmesso il 15 dicembre su ProSieben.

Joseph Moukoko ha ammesso di aver ottenuto un certificato di nascita falso in Camerun e di aver successivamente procurato al giovane un passaporto per portarlo in Germania, presentandolo come suo figlio. Questa rivelazione solleva dubbi sulla carriera del calciatore, noto per essere il più giovane esordiente della Bundesliga e della Champions League, avendo debuttato rispettivamente a 16 anni e 18 giorni.

Considerato un enfant prodige del calcio tedesco, Moukoko ha stabilito numerosi record di precocità. Durante la sua militanza nelle giovanili del Borussia Dortmund, ha segnato 134 gol in 79 partite, numeri che lo hanno rapidamente portato sotto i riflettori, ma anche al centro di ripetute speculazioni sulla sua reale età. La vicenda potrebbe ora avere importanti ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine nel mondo del calcio.