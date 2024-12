Vikings Dynasty arriverà su PC nel 2025!

Lo studio di sviluppo polacco Digital Daredevils e il publisher tedesco Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare congiuntamente Vikings Dynasty, previsto per il lancio alla fine del 2025.

Il nuovo capitolo della celebre e amata serie metterà alla prova le tue abilità di sopravvivenza, costruzione di villaggi e gestione delle risorse, sullo sfondo di maestosi fiordi, scogliere scoscese, foreste lussureggianti e terre fertili pronte per essere coltivate.

Sebbene esplorazioni, razzie e saccheggi siano comunemente associati alla cultura vichinga, i loro valori familiari sono altrettanto leggendari. Dopo che la tua nave naufraga su una costa selvaggia, ti ritroverai disperso in un vasto arcipelago. Lotta per sopravvivere contro gli elementi e la natura stessa, in un ambiente in continuo mutamento, e costruisci una nuova casa per te e per altri sopravvissuti, circondato dalla bellezza dei fiordi e delle foreste.

Dimostrati un abile costruttore di villaggi assumendo il ruolo di Jarl, pianificando e gestendo l'espansione del tuo insediamento e allocando risorse e forza lavoro. Esplora un mondo aperto immersivo, con paesaggi atmosferici e ambientazioni ispirate alla storia, partendo per spedizioni, cacciando prede o diventando un pescatore esperto. Impugna un martello con la stessa abilità di un'ascia, costruendo la tua nave prima di salpare verso territori inesplorati, nuove coste ricche di risorse o tesori leggendari. Fai offerte agli dèi per ottenere i loro favori e scopri il segreto delle tue origini mentre esplori un arcipelago che si estende per oltre 30 km².

Vikings Dynasty ti trasporterà nei paesaggi mistici della cultura norrena quando arriverà in Early Access su PC alla fine del 2025. Per ulteriori informazioni sul gioco, visita la pagina ufficiale del prodotto su Steam, dove è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri.

Esplora un mondo vichingo immersivo

Scopri paesaggi mozzafiato, meteo dinamico, cambiamenti stagionali e avventurati in mare per esplorare nuove aree. Il mondo aperto di Vikings Dynasty è una bellezza pericolosa, piena di segreti e luoghi da scoprire, inclusi arcipelaghi, fiordi, grotte sottomarine e molto altro.

Costruisci una dinastia eterna

Raccogli risorse naturali, crea gli strumenti di cui hai bisogno, vai a caccia e costruisci la tua casa. Affina le tue abilità e accedi a dozzine di oggetti da creare e scambiare mentre fai crescere il tuo villaggio e la tua comunità. Forma una famiglia e assicurati un erede degno per continuare la tua eredità, rispettando tutti gli aspetti della vita vichinga.

Costruisci navi ed esplora

Diventa un maestro costruttore di navi, realizzando una varietà di imbarcazioni, dalle barche da pesca o da trasporto fino ai leggendari drakkar. Salpa verso altre isole, dove potresti trovare non solo risorse rare, ma anche nuovi abitanti desiderosi di unirsi alla tua causa.

Sii il Jarl

Fonda un insediamento e arricchiscilo con edifici come laboratori, fucine o falegnamerie. I tuoi abitanti seguiranno i tuoi comandi come Jarl, il leader indiscusso della comunità vichinga. Assegna loro compiti come coltivare, cacciare o pescare per soddisfare i bisogni del villaggio. Prenditi cura del tuo popolo: abitanti insoddisfatti potrebbero cercare fortuna altrove.

Onora gli dèi

Il mondo di Vikings Dynasty è ricco di riferimenti alla mitologia norrena. Applica rune ai tuoi oggetti per migliorarli o fai offerte agli dèi per ottenere benedizioni per te e per la tua comunità.

Crea il tuo regno

Con un sistema di costruzione intuitivo, una profonda meccanica di crafting e molteplici possibilità di personalizzazione e decorazione, potrai costruire il villaggio vichingo dei tuoi sogni. Tuttavia, fai attenzione: sfruttare troppo le risorse naturali potrebbe avere conseguenze.