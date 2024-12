The Games Awards 2024 - Mafia: The Old Country, Sid Meier's Civilization VII e Borderlands 4

Borderlands 4 svela la modalità Mayhem-Fueled durante i The Game Awards

Il trailer mette in evidenza i nuovi cattivi e i temi principali del capitolo più ambizioso di Borderlands, disponibile in wishlist da oggi

2K e Gearbox Software hanno offerto oggi un primo sguardo a Borderlands 4, svelando nuovi dettagli di uno dei giochi più attesi del 2025. Durante i The Game Awards è stato rilasciato un nuovo trailer che introduce The Timekeeper, uno spietato dittatore che domina le masse. Una catastrofe che altera il mondo minaccia il suo Ordine perfetto, scatenando il caos su Kairos, il pianeta più pericoloso scoperto finora nell'universo di Borderlands.

Borderlands 4 è il Borderlands più ambizioso di sempre, realizzato con dedizione dallo studio di sviluppo che per primo ha forgiato il genere looter shooter. Il titolo trasforma il gameplay e la narrazione della serie mantenendo la quintessenza dell'esperienza di Borderlands che i fan conoscono e amano:

Azione intensa, Vault Hunter più tosti che mai e miliardi di armi feroci e letali su un pianeta completamente nuovo governato da uno spietato tiranno.

Alberi delle abilità dei Vault Hunter più grandi e diversificati rispetto a qualsiasi altro titolo di Borderlands, offriranno ai giocatori un livello di espressione senza precedenti attraverso le loro build. Insieme alla caccia al bottino più estesa di sempre, i giocatori avranno tutti gli strumenti necessari per cercare e perfezionare la build che meglio si adatta al loro stile.

I giocatori potranno viaggiare senza soluzione di continuità tra le zone e immergersi in un mondo più dinamico, caratterizzato da eventi e missioni secondarie che incoraggiano e premiano l'esplorazione.

Le nuove meccaniche di attraversamento aumentano le possibilità di esplorazione alla ricerca di bottino e aggiungono nuove dimensioni al combattimento. Un veicolo che può essere evocato praticamente ovunque farà correre i giocatori con stile attraverso gli splendidi panorami di Kairos.

Combattete da soli o in co-op con un massimo di altri tre giocatori in questa immensa avventura fantascientifica, ricca di combattimenti e libere esplorazioni, scontri al cardiopalma con i boss, bottini infinitamente vari e un eclettico cast di personaggi indimenticabili, vecchi e nuovi.

“Borderlands 4 parla di persone libere e toste”, ha dichiarato Randy Pitchford, CEO di Gearbox. “Questo è di gran lunga il mondo più grande e più folle che abbiamo mai creato: è sovraccarico

di mostri perfidi e senza scrupoli che devono essere abbattuti con le armi e i bottini più duri di sempre. E anche la storia… spacca di brutto!”.

Borderlands 4 uscirà nel 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam e Epic Games Store. Il gioco è già disponibile nella lista dei desideri.

Il franchise di Borderlands ha venduto più di 87 milioni di copie fino ad oggi, ricevendo il plauso della critica e dei fan. Grazie a personaggi indimenticabili, alla costruzione di un mondo profondo e a un numero di armi uniche che non si contano, il franchise si è affermato come una serie imperdibile.

Mafia: The Old Country - Un avvincente primo sguardo ai The Game Awards

Ha inizio una nuova saga “crime” per l'acclamata serie Mafia in arrivo la prossima estate Disponibile ora per essere aggiunto alla lista dei desideri.

Oggi, 2K e Hangar 13 hanno rilasciato un nuovo trailer di Mafia: The Old Country, presentato ai Game Awards e ambientato nel brutale mondo criminale della Sicilia dei primi del '900. Segnando l'inizio di una nuova saga criminale per l'acclamata serie Mafia, Mafia: The Old Country introduce una storia completamente inedita nell'universo di Mafia, tornando alle origini del crimine organizzato con un nuovo cast di personaggi affascinanti.

Mafia: The Old Country è un gioco narrativo, perfetto per i fan che vogliono immergersi in un mondo sconosciuto di pericoli e intrighi. L'esperienza cinematografica, graficamente impressionante, presenta una storia ambientata nel brutale mondo della criminalità organizzata che coinvolgerà i giocatori grazie ad un sistema di combattimento con accurate meccaniche stealth ad alta tensione e armi da fuoco ad alto rischio.

Mafia: The Old Country introduce un nuovo protagonista. La storia di Enzo si svolge in un'epoca in cui lo stiletto era un’arma mortale, la lupara a canne mozze era l'arma preferita, le vendette omicide infuriavano per decenni e i mafiosi pattugliavano i loro racket di protezione a piedi, a cavallo o al volante di auto d'epoca.

Con grinta e determinazione, Enzo è sopravvissuto a un'infanzia di lavori a contratto nelle infernali miniere di zolfo della Sicilia. Ora, per uno scherzo del destino, ha l'opportunità di unirsi alla famiglia criminale di Don Torrisi e farà di tutto per ritagliarsi una vita migliore. Enzo ha giurato di rispettare il codice d'onore della famiglia Torrisi, con tutto il potere e le difficoltà che questo comporta. Non deve mai dimenticare questa semplice verità: la famiglia richiede sacrificio.

“Mafia: The Old Country è una lettera d'amore alle crude storie di mafia vecchio stile, dove i giocatori si troveranno a scoprire le origini del crimine organizzato”, ha dichiarato Nick Baynes, presidente di Hangar 13. ‘Tutti in Hangar 13 si sono impegnati a creare la storia più autentica e intensa mai scritta per il franchise e non vediamo l'ora che i giocatori vivano questo viaggio assieme ad Enzo’.

Nato nel 2002 con il lancio del primo capitolo di Mafia, il franchise ha venduto più di 35 milioni di copie tra console e PC. Hangar 13 ha trascorso 22 anni portando i giocatori negli efferati mondi di Mafia e ora i veterani della serie sono concentrati sul nuovo capitolo Mafia: The Old Country.

Sid Meier's Civilization VII debutta ai The Game Awards 2024 con un epico video cinematografico di apertura

L'orchestra esegue dal vivo le musiche del compositore Christopher Tin, vincitore di un GRAMMY: guarda la versione completa del trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=jOF9v-W6kdc

2K e Firaxis Games hanno presentato oggi il filmato di apertura del gioco Sid Meier's Civilization VII ai The Game Awards 2024. Durante lo show, il pubblico ha assistito a un'epica performance orchestrale dal vivo che ha accompagnato il filmato, con musiche appositamente composte dal compositore Christopher Tin, vincitore del premio GRAMMY.

Con la voce della narratrice di Civilization VII Gwendoline Christie (“Game of Thrones”, “Star Wars”), il filmato di apertura accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le varie epoche. Mentre un contadino solitario scopre una sciabola sepolta e arrugginita, assistiamo allo svolgersi della sua storia. La sciabola passa da una generazione all'altra, attraverso diverse culture e regioni del mondo, illuminando uno dei temi principali del gioco: la storia si costruisce passo dopo passo.

È stato infine svelato anche il tema musicale principale di Civilization VII, “Live Gloriously”. Il compositore Christopher Tin afferma che: “con 'Live Gloriously' ho voluto catturare i temi universali della speranza, dell'eroismo e della mortalità che hanno risuonato nella storia. Sentirete parole tratte dall'Iliade, dal Beowulf, da Popol Vuh e da Ramayana, con un bellissimo senso di gravità ed emozione che incarna la storia dell'umanità”.

Sid Meier's Civilization VII è previsto per l'11 febbraio 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC via Steam ed Epic Games Store, e Mac e Linux via Steam.