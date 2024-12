The Witcher IV

CD PROJEKT RED ha svelato con orgoglio un primo sguardo a The Witcher IV — il primo gioco della nuova saga di Witcher — ai The Game Awards 2024 di Los Angeles con un trailer cinematografico.

Istantanea:

Il trailer di quasi sei minuti offre un primo sguardo a Ciri nei panni della protagonista che assume un contratto da witcher in un remoto villaggio terrorizzato per generazioni da un mostro che richiede sacrifici rituali.

The Witcher IV è stato sviluppato utilizzando la tecnologia Unreal Engine 5 personalizzata; il trailer cinematografico è pre-renderizzato in una build personalizzata di Unreal Engine 5 su una GPU NVIDIA GeForce RTX non annunciata.

Il seguito di uno dei giochi di ruolo più acclamati di tutti i tempi, The Witcher IV a mondo aperto più coinvolgente e ambizioso fino ad oggi. Witcher mira a essere il gioco.

[GUARDA IL TRAILER]

https://www.youtube.com/watch?v=54dabgZJ5YA

"Stiamo dando il via a una nuovissima saga di Witcher , questa volta con Ciri come cuore della storia!" ha detto Sebastian Kalemba , direttore del gioco. “È così bello poter finalmente dire quelle parole: sapevamo da molto tempo che volevamo che Ciri fosse la protagonista di The Witcher IV ; ci è sembrato naturale e crediamo che Ciri se lo meriti. In questo gioco vogliamo esplorare cosa significa diventare veramente un witcher seguendo Ciri nel suo cammino. Questo trailer è un assaggio di entrambi questi aspetti e di quanto possa essere oscuro e concreto il mondo di The Witcher ”.

Nel trailer di quasi sei minuti, agli spettatori è stata presentata Ciri, la figlia adottiva di Geralt di Rivia, mentre accetta un contratto da witcher in un remoto villaggio terrorizzato per generazioni da uno spaventoso mostro che richiede sacrifici umani. Inquadrato come una breve storia autosufficiente di Witcher , il trailer mostra le nuove abilità e strumenti di Ciri, tra cui una catena e poteri magici avanzati.

Al centro del trailer c'è la prospettiva di Ciri come estranea al villaggio. Mentre gli abitanti del villaggio salutano una di loro - una giovane ragazza che stanno preparando per un tradizionale sacrificio rituale - Ciri sceglie di intervenire. Con l'obiettivo di uccidere la bestia e salvare la ragazza allo stesso tempo, Ciri si ritrova in contrasto con i pregiudizi e le superstizioni delle persone che cerca di proteggere, portandola ad affrontare una dolorosa lezione da witcher: che i mostri esistono in tutte le forme.

Il trailer è pre-renderizzato in una build personalizzata di Unreal Engine 5 su una GPU NVIDIA GeForce RTX non annunciata. Alimentato dalla stessa tecnologia su cui è costruito The Witcher IV , utilizzando risorse e modelli del gioco stesso, mira a fornire ai giocatori uno sguardo cinematografico al tipo di esperienza che il gioco aspira a fornire. Il trailer è stato creato attraverso una stretta collaborazione tra CD PROJEKT RED e Platige Image, che non sono estranei all'universo di The Witcher , essendo stati responsabili dei filmati introduttivi nei capitoli precedenti della serie.

The Witcher IV è un gioco di ruolo a mondo aperto per giocatore singolo di CD PROJEKT RED. All'inizio di una nuova saga, i giocatori assumono il ruolo di Ciri e intraprendono un viaggio attraverso un brutale mondo dark fantasy. Alimentato da Unreal Engine 5, mira a essere il gioco Witcher a mondo aperto più coinvolgente e ambizioso fino ad oggi.