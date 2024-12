I CONSIGLI DI KINGSTON PER NATALE

Se trovare un regalo di Natale nuovo e originale può rivelarsi sempre più difficile anno dopo anno, il discorso cambia quando si tratta di gaming. Scegliere il regalo perfetto per un gamer professionista o un appassionato può essere un'ottima occasione per esplorare le migliori novità del mondo dei videogiochi.

Non solo, quindi, console e titoli del momento, ma anche oggetti che possono potenziare al massimo l’esperienza videoludica. Per l’occasione, Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha stilato una e lista di consigli d’acquisto per far felice anche il gamer più appassionato ed esigente.

Il ruolo della RAM nell’esperienza di gioco

Ci sono così tante componenti da scegliere e specifiche da valutare, che a volte risulta complesso sapere esattamente cosa acquistare. Di solito ci si concentra sui processori e sulle schede grafiche, ma per poter caricare ed eseguire i giochi al massimo della velocità è altrettanto essenziale la scelta della RAM giusta.

Le memorie RAM consentono di caricare più rapidamente i livelli e gli effetti di gioco, così da eliminare i tempi morti e non distogliere i gamer dall'azione. Un'adeguata quantità di RAM a disposizione supporta il multi-tasking e consente di eseguire applicazioni in background, senza creare interruzioni al flusso di gioco.

Come scegliere quindi la memoria RAM giusta? Ecco alcuni suggerimenti:

Kingston FURY™ Renegade DDR4 RGB rappresenta una buona soluzione di upgrade ideale per prestazioni estreme arricchite dall'eleganza dell'RGB per i loro sistemi AMD o Intel. Le velocità fino a 4600MT/s e le basse latenze associate, permettono di giocare per ore, aumentare il frame rate, migliorare il flusso di lavoro e modificare i giochi in un attimo. Il diffusore di calore, con le sue due tonalità di nero e il look aggressivo, insieme alla scheda PCB in colore abbinato, uniscono l'estetica alla funzionalità, mantenendo basse le temperature del sistema.

Per gli utenti più esigenti è disponibile Kingston FURY Renegade DDR5, una memoria ultrarapida dotata di dissipatori di calore in alluminio, che massimizza le prestazioni dei sistemi. Disponibile in nero e argento o bianco e argento, si integra perfettamente con i più recenti modelli di PC. Un regalo perfetto per chi ci tiene anche allo stile!

Un’altra ottima soluzione per effettuare un upgrade della memoria è rappresentata da Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB, che consente di eseguire l'overclocking su piattaforme di gaming di nuova generazione coniugando stile e innovazione. Grazie all’illuminazione RGB, personalizzabile con il software Kingston FURY CTRL™ o con l'innovativa Infrared Sync Technology™ unita al nuovo design del dissipatore di calore disponibile in nero e bianco, sarò possibile contraddistinguersi facilmente dentro e fuori dal gioco.

Upgrade per console

Le console di gioco più recenti dispongono di maggiore spazio di memoria interna. Ad esempio, il modello base della PlayStation 5 originale ha uno storage interno di 825 GB. Tuttavia, visto il notevole spazio occupato dal sistema operativo e dai file di sistema, ai giochi resta uno spazio di soli 667 GB. La nuova versione della PlayStation ha arrotondato la capacità dello storage interno, portandola a 1 TB, ma una porzione significativa dello spazio resta comunque riservata ai file software di sistema della console.

Il problema si manifesta maggiormente con i titoli così detti "a tripla A" (AAA), vale a dire quei giochi di punta, creati e distribuiti dai migliori sviluppatori del settore.

Come fare allora per risolvere il problema? Il drive SSD M.2 Kingston FURY Renegade Heatsink permette di espandere la capacità di storage interna fino a 4 TB, creando così lo spazio necessario ad ospitare tutti i titoli di gioco preferiti nel sistema, senza essere costretti a disinstallare alcuni dei giochi presenti nella libreria per fare spazio a qualcosa di nuovo.

Il 25 dicembre si avvicina, approfittate di tutti i prodotti Kingston per regalare un Natale da vero gamer!

