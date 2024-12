Incidente mortale sulla A10: esplosione di un'autocisterna provoca un morto e 13 intossicati

Intorno alle 20:30 di ieri sera un grave incidente si è verificato sulla A10, all'interno di una galleria tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. Un'automobile e un camion cisterna si sono scontrati frontalmente, causando l'esplosione del mezzo pesante. L'automobilista ha perso la vita, mentre il conducente del camion è riuscito a mettersi in salvo prima dell'esplosione. Tredici persone sono rimaste intossicate a causa dei fumi sprigionati dall'incendio.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale medico del 118, ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale e addetti di Autofiori. Per gestire la situazione, sono state istituite uscite obbligatorie ai caselli di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est.

Purtroppo lo scorso giugno, un altro scontro frontale tra un'auto e un furgone in una galleria tra San Bartolomeo al Mare e Andora aveva causato due feriti gravi e lunghe code. In un altro episodio, sempre a giugno, un SUV e un furgoncino si erano scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione, provocando due feriti .

La frequenza di tali incidenti solleva preoccupazioni sulla sicurezza della A10, in particolare nei tratti interessati da scambi di carreggiata dovuti a cantieri.

Incidente mortale sull'A4 a Udine: un morto e due feriti gravi - Scontro mortale sull'autostrada A4 Torino-Trieste all'altezza di Udine, nel territorio comunale di Ronchis, nei pressi del ponte sul Tagliamento. L'incidente, avvenuto intorno alle 16.50, ha coinvolto un'autoarticolato, una bisarca e un'autovettura. Dai primi accertamenti, sembra che la bisarca abbia tamponato la vettura e l'autoarticolato, causando un violento incendio che ha avvolto sia la bisarca che l'autovettura.

Incidente sulla provinciale Foggia-San Severo: auto contro albero, due morti - Nella tarda serata di domenica, sulla strada provinciale che collega Foggia a San Severo, un grave incidente ha causato la morte di due persone. Una Mercedes, con a bordo le vittime, è uscita autonomamente di strada, schiantandosi contro un albero. Le vittime sono un cittadino marocchino di 46 anni e un'altra persona, presumibilmente suo connazionale.

Incidente sulla A1: scontro tra furgone e due auto provoca 2 morti e 6 feriti - Due persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla tratta autostradale A1 in direzione Nord, al chilometro 265. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21:40 di domenica sera e ha coinvolto un furgone e due automobili.