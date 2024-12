Indiana Jones e l’antico cerchio disponibile con DLSS 3 e Full Ray Tracing

Questa settimana, appena in tempo per le festività, l’acclamato Indiana Jones e l'antico cerchio è ora disponibile con supporto per NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, e Full Ray Tracing.

Vesti i panni di Indiana Jones e intraprendi un’avventura narrativa single player che ti porterà in un viaggio intorno al mondo, durante l’apice della carriera del leggendario archeologo. Esplora le sale sacre del Vaticano, i templi sommersi di Sukhothai, le piramidi d’Egitto e le vette innevate dell’Himalaya. Grazie alla collaborazione con Bethesda Softworks e MachineGames, in partnership con Lucasfilm Games, Indiana Jones e il Grande Cerchio per PC è ora ulteriormente migliorato con l’integrazione di DLSS 3, comprensivo di Frame Generation, Super Resolution e Full Ray Tracing.

NVIDIA DLSS è la nostra tecnologia di rendering AI pluripremiata, progettata per migliorare le prestazioni grafiche nei giochi e nelle applicazioni. Utilizza i processori AI Tensor Core dedicati delle GPU GeForce RTX per offrire un’esperienza visiva senza precedenti. Gli utenti GeForce RTX possono sfruttare DLSS Super Resolution, che impiega una rete neurale di apprendimento profondo per incrementare i frame rate e produrre immagini nitide e straordinarie. Inoltre, i possessori di schede grafiche GeForce RTX serie 40 e laptops possono ottenere prestazioni ancora più elevate attivando NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation.

Per migliorare ulteriormente Indiana Jones e l’antico cerchio su PC, i giocatori possono abilitare il Full Ray Tracing, noto anche come Path Tracing. Questo metodo, estremamente accurato ma tecnicamente impegnativo, consente di simulare in modo realistico la luce e i suoi effetti sulla scena, ed è ampiamente utilizzato dagli artisti degli effetti visivi per creare immagini indistinguibili dalla realtà nei film e in televisione.

Attivando il Full Ray Tracing, vengono abilitati i seguenti effetti, di cui potete vedere le immagini nel nostro articolo qui:

Fully Ray-Traced Global Illumination: questa tecnica di rendering avanzata simula un'illuminazione realistica tracciando i percorsi dei raggi luminosi che rimbalzano su una scena. A differenza dei metodi che considerano solo l'illuminazione diretta, questo approccio tiene conto sia dell'illuminazione diretta che di quella indiretta, catturando il modo in cui la luce si riflette, si rifrange e si disperde su più superfici, mostrando la sua forza soprattutto nelle aree esterne

Fully Ray-Traced Subsurface Scattering on Foliage: questo effetto migliora il realismo della vegetazione simulando il modo in cui la luce penetra e si diffonde attraverso le foglie. Modellando accuratamente la diffusione della sotto superficie, ovvero il modo in cui la luce entra, si disperde all'interno e fuoriesce dai materiali semitrasparenti, questa tecnica cattura la traslucenza naturale e gli effetti di luce del fogliame, soprattutto quando è retroilluminato.

Fully Ray-Traced Indoor Reflections: questo effetto offre un balzo in avanti nel realismo del rendering, simulando il comportamento fisico della luce quando si riflette sulle superfici. Utilizzando algoritmi avanzati di path tracing, i raggi vengono proiettati dalla telecamera attraverso ogni pixel e tracciati mentre interagiscono con i materiali della scena. Diversamente dai metodi tradizionali come la mappatura dell'ambiente o riflessi dello spazio dello schermo, che possono perdere oggetti fuori dallo schermo o produrre artefatti visivi, il path tracing tiene presente tutti i potenziali percorsi di luce all'interno dell'intera scena che offrono un livello incredibilmente alto di immersione.

Fully Ray-Traced Sun Shadows: questo effetto viene utilizzato per creare effetti realistici delle ombre simulando come la luce si comporta nel mondo reale. Le ombre solari fully ray-traced simulano un'ombreggiatura estremamente realistica, calcolando come i raggi di luce viaggiano dal sole alle superfici all'interno della scena, gestendo accuratamente l'occlusione e l'ammorbidimento in base alla distanza, all'angolo e all'ora del giorno. Diversamente dalla tradizionale mappatura delle ombre, che possono essere troppo nitide o sfocate, il full ray-tracing consente una transizione fluida tra questi estremi, basata sulle proprietà fisiche dell'ambiente.

Prima di iniziare a giocare, assicuratevi di aver scaricato gli ultimi driver Game Ready, per ottimizzare il vostro sistema e garantirvi l’esperienza definitiva con questo attesissimo titolo. Se invece siete lontani da casa o non avete accesso al vostro PC o laptop GeForce RTX, oppure non disponete dell’hardware più recente, potete comunque divertirvi con Indiana Jones e il Grande Cerchio in streaming dal cloud grazie a NVIDIA GeForce NOW. Gli utenti, inoltre, potranno anche usufruire della versione PC Game Pass la prossima settimana.

Sono in arrivo altre integrazioni DLSS per una serie di giochi. Tornate regolarmente per un riepilogo dei prossimi titoli con DLSS e RTX, e cliccate qui per vedere l'elenco completo degli oltre 600 giochi e app potenziati con RTX.

