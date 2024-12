Offerte di Natale di Corsair

CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 - prestazioni all’avanguardia - CORSAIR ha annunciato il lancio dei suoi kit di memoria VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM, che offrono capacità fino a 96 GB e frequenze che raggiungono i 9.200 MT/s prossimamente verranno lanciati sul mercato kit ancora più veloci. I moduli CUDIMM sono ottimizzati per i più recenti processori Intel Core Ultra serie 200 e per le schede madri Z890, offrendo al contempo la retrocompatibilità con le precedenti piattaforme DDR5.

Corsair iCUE LINK LX-R RGB: Luce e potenza per il tuo PC - CORSAIR ha presentato oggi le sue ventole con flusso di raffreddamento inverso LX-R RGB Series, che vanno a completare la linea di ventole a prestazioni elevate LX RGB e l’acclamato ecosistema iCUE LINK. A dimostrazione che un'illuminazione straordinaria e un raffreddamento ad alte prestazioni non devono necessariamente escludersi a vicenda, la linea di ventole LX RGB ha ridefinito le aspettative degli utenti in fatto di ventole di raffreddamento per PC.

CORSAIR presenta le nuove schede con raffreddamento top - Sono in arrivo le schede grafiche di nuova generazione con i pluripremiati alimentatori e sistemi di raffreddamento CORSAIRCORSAIR è lieta di annunciare che la sua pluripremiata linea di alimentatori offrirà supporto completo per l'attesissima nuova generazione di schede grafiche, il cui lancio è previsto per il prossimo anno.