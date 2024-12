Milleproroghe: Annullate le Multe per i Non Vaccinati – Procedimenti Sanzionatori Interrotti

Il recente decreto Milleproroghe, presentato oggi al Consiglio dei Ministri, introduce una misura significativa riguardante le sanzioni per chi non ha adempiuto all'obbligo vaccinale contro il COVID-19. Secondo la bozza del decreto, tutti i procedimenti sanzionatori in corso saranno definitivamente interrotti, e le sanzioni già emesse verranno annullate. Inoltre, i giudizi pendenti saranno estinti di diritto con spese compensate. Attualmente, questa disposizione è al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella versione precedente del testo, era prevista una proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, della sospensione delle multe.