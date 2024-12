Eddy Merckx cade dalla bicicletta e si fa male all'anca: ricoverato in ospedale per intervento chirurgico

L'ex ciclista Eddy Merckx, soprannominato "il Cannibale", è stato protagonista di un incidente in bicicletta nei pressi di Mechelen, che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il 79enne, cinque volte vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia, ha riportato un grave infortunio all'anca e necessiterà di un intervento chirurgico. La sua famiglia ha spiegato che si è trattato di "uno stupido incidente", in cui Merckx ha avvertito un dolore acuto dopo essere scivolato. Fortunatamente, nessun altro è rimasto coinvolto e, pur essendo ferito, non ha mai perso conoscenza, rendendosi conto immediatamente della gravità della situazione. L’incidente arriva a cinque anni di distanza da un altro episodio simile vicino a Gent, quando l'ex ciclista subì un trauma cranico e gravi danni a anca, ginocchia e schiena.