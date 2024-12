THE SPACE CINEMA - DOVE OSANO LE CICOGNE

MARTEDÌ 31 DICEMBRE THE SPACE CINEMA FESTEGGIA L’ARRIVO DEL 2025 CON PINTUS E L’ANTEPRIMA DI “DOVE OSANO LE CICOGNE”

Al The Space Cinema Vimercate alle 21:15 Pintus sarà dal vivo – e in streaming in tutti gli altri The Space Cinema selezionati– con un pre-show e a seguire con il brindisi di Capodanno insieme al pubblico

The Space Cinema regala un’imperdibile sorpresa al suo pubblico per iniziare nel migliore dei modi il 2025! Martedì 31 dicembre, infatti, dalle ore 21:15 sarà possibile seguire il pre-show di Pintus e Andrea Perroni, dal vivo al The Space Cinema Vimercate e in diretta streaming in altri The Space Cinema selezionati.

A seguire, verrà proiettato in anteprima il nuovo film con protagonista Pintus, “Dove Osano le Cicogne”, al termine del quale si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con uno speciale brindisi.

Angelo è un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè.

È Andrea, il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce, tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti. Il film, distribuito da Piper Film, sarà al cinema dall’1 gennaio 2025.

È possibile acquistare i posti in sala utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.