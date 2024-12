Lucien Fuego: il nuovo singolo Addo’ Me Sbatte ‘O Core tra emozioni e temi sociali

Lucien Fuego, artista dall'anima poliedrica e dallo stile unico, torna con il suo ultimo singolo, "Addo’ Me Sbatte 'O Core". Un brano che non è solo musica, ma un viaggio intenso tra questioni sociali di grande attualità e un messaggio di speranza per il futuro.

Una canzone che parla al cuore

Scritto e interpretato dallo stesso Lucien, il brano affronta con sensibilità e profondità temi come immigrazione, solitudine, emarginazione e povertà. Attraverso una melodia coinvolgente e un testo toccante, l’artista riesce a comunicare emozioni che risuonano in chiunque lo ascolti. “Voglio essere uno strumento di amore e speranza,” spiega Lucien, “in un mondo che spesso ci distrae dall’essenziale con il rumore e la tecnologia. Credo che solo con solidarietà, amicizia e amore possiamo costruire un domani migliore.”

Gli arrangiamenti del singolo, realizzati presso il prestigioso Music Lab di Bologna, uniscono un sound moderno a influenze radicate nella tradizione, dimostrando ancora una volta la capacità di Lucien di fondere generi e culture in modo armonioso. Ad accompagnare il brano c’è un videoclip potente e suggestivo, diretto da Bruno Calenda e Riccio, che rafforza visivamente il messaggio di speranza e cambiamento.

Lucien Fuego: un talento senza confini

Dietro il nome d’arte Lucien Fuego si cela Luciano Fiengo, un artista camaleontico che ama sperimentare tra il pop e la musica napoletana. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la partecipazione a eventi come “Mille Voci” di Gianni Turco e “Serata sotto le stelle” condotta da Nicola Ciaramella. Il suo talento ha conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche quello internazionale: alcune sue canzoni sono state trasmesse all’estero e inserite nella prestigiosa classifica europea “Chat Indie Music”.

In Italia, il suo lavoro ha trovato spazio su emittenti come Partenope TV, grazie al supporto del produttore Renato De Carmine, dimostrando una capacità unica di comunicare con un pubblico ampio e variegato.

Un messaggio di speranza attraverso la musica

Con "Addo’ Me Sbatte 'O Core", Lucien Fuego rinnova il suo impegno artistico e sociale, usando la musica come strumento per riflettere e ispirare. Questo singolo non è solo una canzone, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: dimostrare che anche nei momenti più complessi, l’arte e la solidarietà possono aprire la strada a un futuro migliore.