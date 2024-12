Navigard sostituisce il Tutor: nuova piattaforma per rilevare infrazioni sulle autostrade

La piattaforma Navigard, frutto della collaborazione tra Autostrade per l'Italia e la polizia di Stato, rappresenta un nuovo sistema per monitorare il traffico autostradale e rilevare automaticamente le infrazioni. Operativa dal 2027 sulle autostrade gestite da Aspi, Navigard integrerà radar, videocamere e droni per identificare velocemente comportamenti scorretti e migliorare la sicurezza stradale.

Sviluppato da Movyon, il sistema sostituirà il Tutor, ampliandone le funzionalità. Navigard rileverà la velocità media dei veicoli e segnalerà chi supera i limiti, monitorerà l'uso corretto delle corsie da parte dei mezzi pesanti e valuterà il rispetto della massa consentita nei veicoli in transito. Per i trasporti di merci pericolose, la piattaforma seguirà i percorsi dei mezzi, segnalando eventuali deviazioni in tratti non autorizzati.

Tra le novità, un'attenzione speciale sarà dedicata alle gallerie più lunghe di 500 metri. Grazie a sensori avanzati e telecamere connesse a un algoritmo di intelligenza artificiale, Navigard rileverà ostacoli, veicoli contromano e situazioni di rischio, intervenendo per garantire la sicurezza.

Il sistema integrerà anche tecnologie Dsrc per raccogliere dati dai tachigrafi dei mezzi pesanti, migliorando il controllo sui tempi di guida e sosta. Inoltre, il monitoraggio sarà esteso al pagamento dei pedaggi, contrastando eventuali infrazioni da parte degli automobilisti.

L'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, ha sottolineato l'importanza di questa innovazione: "Navigard rafforza la nostra collaborazione con la polizia di Stato, offrendo strumenti avanzati per un futuro della mobilità più sicuro e sostenibile".