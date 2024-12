Metà degli italiani teme una guerra mondiale, ma la Gen Z resta indifferente: ecco i dati

Un sondaggio di Euromedia Research evidenzia un’Italia divisa sulla percezione dei conflitti internazionali. Mentre il 48% degli italiani teme un’escalation verso una nuova guerra mondiale, le reazioni variano notevolmente tra le generazioni. Gli over 65 sono i più preoccupati, con il 52,3% che manifesta timori per l’aggravarsi della situazione geopolitica, soprattutto a causa dell’uso di armi avanzate e delle loro conseguenze devastanti. Dall’altro lato, la Generazione Z mostra una forte indifferenza: il 76,2% dei giovani tra i 18 e i 25 anni si dichiara distaccato, attribuendo questa tendenza a un’eccessiva saturazione informativa e alla distanza emotiva dai luoghi di guerra.

La guerra in Ucraina è al centro delle preoccupazioni. Gli italiani appaiono critici verso le politiche occidentali: il 66,3% attribuisce responsabilità primarie agli Stati Uniti e all’Occidente per i conflitti in corso. Questo sentimento si riflette nel basso sostegno all’aumento delle spese militari richiesto dalla Nato, approvato solo dal 31,6% della popolazione. Inoltre, quasi metà degli italiani (47%) si oppone all’invio di armi a Kiev, un dato che sottolinea l’esitazione diffusa rispetto all’impegno italiano nel conflitto.

Le preoccupazioni non si limitano alla geopolitica: le conseguenze economiche delle sanzioni e del supporto a Kiev gravano pesantemente sulla percezione pubblica. Molti temono le ripercussioni sul costo della vita e sull’energia, alimentando un senso di insoddisfazione generale. Tuttavia, le opinioni divergenti tra generazioni e la polarizzazione delle visioni rendono evidente come l’età, la saturazione mediatica e la distanza geografica influenzino profondamente la percezione degli italiani rispetto ai conflitti globali.

