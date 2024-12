I migliori SUV del 2024 per rapporto qualità-prezzo

Il mercato dei SUV si conferma uno dei più vivaci nel panorama automobilistico, con modelli sempre più innovativi e in grado di soddisfare le esigenze di famiglie, viaggiatori e appassionati di tecnologia su ruota. Quest’anno ci sono parecchie proposte che si distinguono per il loro eccellente equilibrio tra costo, prestazioni e dotazioni.

I SUV trovano grande richiesta anche nel parallelo mercato del noleggio a lungo termine, sempre pronto ad ascoltare i bisogni e le esigenze degli automobilisti. Ecco una selezione dei modelli che, grazie a premi internazionali e recensioni degli esperti, emergono come scelte molto interessanti.

Skoda Enyaq iV: tecnologia e sostenibilità

Tra i modelli di punta spicca Skoda Enyaq iV, un SUV completamente elettrico che conquista per la sua spaziosità e per l’eccezionale autonomia, che arriva fino a 500 km con una sola ricarica nelle versioni con batteria da 77 kWh. Questo modello unisce un design moderno a tecnologie all’avanguardia, come il sistema di infotainment con schermo da 13 pollici e funzionalità avanzate di guida assistita.

Con un prezzo che parte da circa 40.000 euro, Enyaq iV si propone come una scelta perfetta per chi cerca un veicolo sostenibile ma performante, ideale anche per lunghi viaggi. Gli interni curati e l’ampia capacità di carico lo rendono adatto sia alle famiglie che a chi desidera un veicolo pratico e, al tempo stesso, elegante.

Hyundai Tucson Hybrid: versatilità e stile

Hyundai Tucson Hybrid si conferma uno dei SUV più completi del segmento. Il motore ibrido da 230 CV assicura prestazioni eccellenti, senza rinunciare a consumi contenuti, mentre il design cattura l’attenzione al primo sguardo.

A partire da circa 35.000 euro, questo SUV offre interni spaziosi e ben rifiniti, dotati di tecnologie avanzate come il cruscotto digitale e una suite completa di sistemi di assistenza alla guida. Disponibile anche in versione plug-in hybrid, permette di guidare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti.

Toyota RAV4: affidabilità e innovazione

Un altro modello che merita attenzione è Toyota RAV4, disponibile sia in versione ibrida che plug-in hybrid. Il motore combinato offre fino a 306 CV nella versione plug-in, con un’autonomia elettrica di circa 75 km.

RAV4 si distingue per la robustezza e l’affidabilità tipiche del marchio Toyota, oltre a un comfort interno che include finiture di alta qualità e tecnologie avanzate per la connettività.

Il noleggio a lungo termine: una scelta intelligente

Dati i prezzi di questi mezzi, ampiamente giustificati dalle loro caratteristiche ma spesso fuori dalla portata di molti, sempre più persone scelgono di noleggiare un’auto a lungo termine.

In questo modo è possibile per tanti realizzare il sogno di guidare i più recenti SUV del mercato senza affrontare i costi e le preoccupazioni legate all’acquisto. Questa opzione consente di guidare veicoli di ultima generazione con pacchetti che includono manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione completa e persino, se previsto nel contratto, il cambio gomme stagionale.

Grazie a questo tipo di contratti, tutti hanno la possibilità di guidare alcuni dei migliori SUV del mercato, come Nissan Qashqai e il citato Skoda Enyaq iV.

Questa formula consente di poter contare sulla massima flessibilità e di poter beneficiare della prevedibilità dei costi mensili, permettendo un risparmio e una gestione precisa delle proprie finanze.

