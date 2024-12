M5S: confermata la riforma di Grillo, Conte pronto a voltare pagina

La seconda votazione indetta dal Movimento 5 Stelle e guidata da Giuseppe Conte ha confermato l'eliminazione della figura del garante, sostenuta dall'80,56% dei votanti. La consultazione, richiesta da Beppe Grillo, ha visto la partecipazione di 58.029 iscritti, pari al 64,90% della base, con un incremento di circa 4.000 votanti rispetto alla prima votazione svoltasi dal 21 al 24 novembre.

Oltre alla modifica sul ruolo del garante, gli iscritti hanno confermato con l'84,91% dei voti favorevoli la procedura per il cambiamento del simbolo del partito. Questa modifica consente al presidente di proporre eventuali variazioni al simbolo previa approvazione del Consiglio nazionale e della base degli iscritti.

Giuseppe Conte, commentando l'esito della votazione, ha dichiarato: "Ora voltiamo pagina, andiamo avanti con grande forza". La nuova fase segna un passo importante nella riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, rafforzando il ruolo della leadership e aprendo a nuove dinamiche decisionali.

