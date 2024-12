Masticare cibi consistenti migliora memoria, intelligenza e crescita nei bambini

La masticazione di alimenti fibrosi e consistenti come carote, finocchi, sedano, pane e mele è fondamentale per lo sviluppo psicofisico e intellettivo dei bambini. Lo spiega Raoul D'Alessio, docente di Ortognatodonzia e coordinatore delle presidenze provinciali del Sindacato unitario specialità ortognatodonzia (Suso), durante il V Congresso adriatico. Masticare cibi sani e fibrosi stimola l’apprendimento, il benessere e l’autostima, contribuendo al pieno sviluppo delle capacità cognitive e della memoria.

D'Alessio sottolinea l'importanza di una dentatura corretta per garantire una crescita equilibrata. La malocclusione, come il morso incrociato, può compromettere la funzione masticatoria e causare squilibri che influiscono negativamente sulla crescita e sulle capacità intellettive. Intervenire precocemente con trattamenti ortodontici è cruciale per ripristinare una crescita armonica e prevenire problemi permanenti.

Il docente evidenzia anche la correlazione tra salute orale e postura, spiegando che denti sani possono influire positivamente sull’allineamento della colonna vertebrale, con implicazioni sia fisiche che psicologiche. Tra le iniziative del Suso spicca il progetto "L’intelligenza vien masticando", diretto da Maria Grazia Piancino dell'Università di Torino, che sensibilizza genitori ed educatori sull'importanza della masticazione nei bambini.

Per il 2024, il Suso ha organizzato eventi e corsi in collaborazione con Emilia Romagna, Marche e Umbria, coinvolgendo pediatri e professionisti della salute per promuovere una diagnosi precoce delle malocclusioni e diffondere la cultura dell'ortodonzia pediatrica. Questi interventi mirano a garantire il benessere orale e psicofisico dei bambini, unendo prevenzione e sensibilizzazione.