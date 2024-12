Siria, ribelli annunciano la presa di Damasco: Assad sarebbe fuggito

Le forze ribelli e jihadiste anti-governative in Siria hanno dichiarato di aver preso il controllo della capitale, definendo la città "libera" e annunciando la fuga di Bashar al-Assad. Il Comando delle operazioni militari ha pubblicato un messaggio su Telegram, riportato dalla CNN, dichiarando: "Dichiariamo la città di Damasco libera dal tiranno Bashar al-Assad". Il messaggio invita anche gli sfollati a tornare, affermando: "Una Siria libera vi aspetta".

I ribelli sostengono di aver conquistato la famigerata prigione militare di Saydnaya, situata a nord di Damasco. Inoltre, un filmato verificato dall'emittente americana mostra i combattenti nei pressi del palazzo presidenziale, in particolare vicino a un cancello nell'area meridionale del parco del complesso. Nel video, alcuni uomini festeggiano sparando in aria in una zona apparentemente deserta all'ingresso.

