Briatore cede il Twiga a Del Vecchio: una nuova era per l’ospitalità italiana

Flavio Briatore ha annunciato la vendita del Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio, segnando un cambio di proprietà per il celebre brand del lusso italiano. L’operazione è stata motivata dall’intensificarsi degli impegni di Briatore come capo dell’Alpine Formula One Team. “Il mio rinnovato impegno in Formula Uno richiede la massima attenzione e un tempo significativo, riducendo il mio coinvolgimento operativo nel Gruppo,” ha dichiarato Briatore.

Nonostante la cessione del Twiga, Briatore ha sottolineato che il gruppo Majestas continuerà a espandere i marchi Billionaire e Crazy Pizza a livello internazionale, grazie al lavoro di un team altamente qualificato. Ha augurato successo a Leonardo Maria Del Vecchio e al suo staff per il futuro del Twiga.

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione. “Twiga non è solo un brand, ma un simbolo di eccellenza e stile italiani riconosciuto globalmente. Integrarlo in Triple Sea Food significa valorizzare un’eredità di successo e aprire nuove opportunità.” Ha aggiunto che l’operazione rappresenta un modello innovativo in cui tradizione e innovazione si uniscono per creare esperienze uniche, enfatizzando il valore dell’ospitalità italiana come espressione culturale.

Del Vecchio ha definito questa acquisizione come l’inizio di un percorso strategico per ridefinire gli standard dell’ospitalità. “Siamo pronti a investire con coraggio e a portare il meglio dell’Italia nel mondo, partendo dalle persone, che sono al centro di ogni nostro progetto,” ha dichiarato.

