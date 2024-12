Dog Man è ufficialmente disponibile!

Mindscape e l’autore bestseller Dav Pilkey sono entusiasti di annunciare il lancio di Dog Man: Mission Impawsible! Disponibile ora su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam), Xbox Series X|S e Xbox One, questo debutto ricco di azione invita i giocatori a immergersi nel mondo eroicamente esilarante di Dog Man.

Unisciti a lui, a Li’l Petey e 80-HD, mentre si trasformano negli imbattibili Supa Buddies: The Bark Knight, Cat Kid e Lightning Dude, in una missione piena di umorismo, cuore ed eroismo. Questo primo platform d’azione combina divertimento per tutta la famiglia con il fascino esilarante della serie iconica di Pilkey.

Per celebrare il lancio, è disponibile il trailer ufficiale. I giocatori possono immergersi nel mondo comicamente avventuroso di Dog Man, che si espanderà ulteriormente con l’attesissimo film di Dog Man, in uscita a gennaio 2025!

Con un focus sulla risoluzione di enigmi, Dog Man: Mission Impawsible offre un’esperienza coinvolgente, perfetta per bambini e famiglie.

Informazioni su Dog Man: Mission Impawsible

Dog Man: Mission Impawsible permette ai giocatori di esplorare 50 livelli unici ispirati ai luoghi familiari del mondo di Dog Man, come City Hall, la Giant Marshmallow Factory e la Police Station.

Ogni area è ricca di enigmi platform, segreti nascosti e interazioni comiche nello stile inconfondibile di Pilkey. I giocatori possono passare senza interruzioni tra Dog Man, Li’l Petey e 80-HD, sfruttando le abilità speciali di ciascun Supa Buddy, come la planata di The Bark Knight, l’agilità di Cat Kid e la forza di Lightning Dude.

Con gadget come rampini e stivali a razzo, i giocatori affronteranno nemici familiari, supereranno ostacoli e useranno il lavoro di squadra per affrontare ogni sfida apparentemente “impossibile”.

Caratteristiche principali:

50 livelli di avventura – Parti per un viaggio attraverso il mondo di Dog Man, pieno di sfide platform in luoghi iconici.

Lavoro di squadra con i Supa Buddies – Passa da Dog Man, Li’l Petey e 80-HD per scatenare le loro forme Supa Buddy: The Bark Knight, Cat Kid e Lightning Dude.

Gadget sbloccabili – Scopri nuovi gadget come stivali a razzo e rampini per esplorare e svelare i segreti di ogni livello.

Rigiocabilità e collezionabili – Rivisita i livelli con nuove abilità per accedere ad aree nascoste, salvare i membri del Comic Club e guadagnare più ricompense.

Animazioni ispirate ai fumetti – Goditi animazioni direttamente dallo stile iconico di Pilkey, con effetti sonori comici e umorismo visivo.

Unisciti a Dog Man e ai Supa Buddies in un'avventura epica - Preparati per un’avventura epica! Mindscape e Dav Pilkey sono entusiasti di svelare il primo gameplay di Dog Man: Mission Impawsible. Per la prima volta, i fan e i giocatori potranno immergersi nelle avventure mozzafiato di Dog Man in un avvincente platform 2D a scorrimento laterale.