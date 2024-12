È la stagione per mettersi comodi con The Sims!

Questa stagione preparati a raggomitolarti con The Sims: sono imminenti diverse uscite entusiasmanti e vari aggiornamenti per i titoli della saga di The Sims. Ecco le ultime notizie per i tuoi eventuali riepiloghi o guide ai regali in via di sviluppo.

I giocatori di The Sims 4 possono godersi dei comodi aggiornamenti: l'evento "Festeggiamenti accoglienti" in cui compiere missioni, sbloccare premi e saperne di più su varie tradizioni festive, nonché una nuova Consegna Express dei Sims che include abiti pesanti, ricette di piatti semplici, l'incantevole vassoio per confortevole cioccolata calda da sei Sims, il portatrapunte Coperte Confortevoli per dare un tocco di calore a qualsiasi ambiente e non solo.

Ti ricordiamo che il gioco base The Sims 4 è scaricabile gratis!

Casomai te lo fossi perso, MySims: Bundle Relax è ora disponibile per Nintendo Switch. MySims: Bundle Relax include le riedizioni rétro di due giochi adorabili, MySims e MySims Kingdom, che invitano i giocatori a sbrigliare la propria creatività. Grazie agli scenari familiari ricchi di enigmi da risolvere, ai luoghi da scoprire, a una miriade di personaggi dalla spiccata personalità da incontrare, nonché alle tante cose da costruire, colorare e decorare, questo affascinante spin-off di The Sims è uno spasso per tutti!

Infine, per coloro che vogliono mettersi ancora più comodi nel periodo delle feste, la squadra di The Sims ha pubblicato una raccolta di gadget in edizione limitata che include una coperta da sherpa, dei berretti, un brutto maglione festivo e non solo. La raccolta è ora disponibile su shopthesims.com.

I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili - Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Vita & Morte - nel nuovo Expansion Pack di The Sims 4 - Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per PC tramite l'EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell'anno!Questo Halloween, tuffati in The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per svelare i segreti di una vita più appagante per i Sims, nonché per esplorare l'aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l'enigmatico passaggio tra la vita e ciò che viene dopo.

Aggiornamento del gioco base The Sims 4 - Fantasmi personalizzabili e i tipi di sofferenza, oggi disponibileThe Sims 4 svela l'aldilà giusto in tempo per una stagione da brivido con il nuovo aggiornamento del gioco base disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, su Epic Games Store e Steam®, nonché su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.