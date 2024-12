EA SPORTS FC celebra Endrick con le 'Irmão' Tekela

Le scarpette da calcio New Balance ‘Irmão’ Tekela Pro FG V4+ nell’edizione speciale dell'atleta di GEN/EA SPORTS e astro nascente Endrick, sono ora disponibili in EA SPORTS FC 25 prima del loro debutto in campo.

Progettata da New Balance, la Tekela ‘Irmão’ Edition verrà lanciata in EA SPORTS FC™ 25 oggi 5 dicembre prima del suo debutto in campo e nei negozi il 10 dicembre. Le scarpette da calcio nell’edizione limitata di Endrick saranno disponibili in tutte le modalità di gioco e nell'inventario dei Club in FC 25, in modo che i giocatori possano utilizzarle con il loro avatar personalizzato. Oltre alle scarpette, New Balance ha creato una collezione di cosmetici in-game ispirati a ‘Irmão’, tra cui un kit esclusivamente digitale, un tema per lo stadio e un accessorio, che saranno disponibili nella modalità di gioco Ultimate Team in FC 25.

‘Irmão’, che tradotto dal portoghese significa fratello, è una parola chiave utilizzata nell'inno ufficiale di Valparaíso De Goiás, la città natale di Endrick. Il design, la grafica e i colori di queste scarpette da calcio uniche si ispirano proprio alla bandiera e al paesaggio di questa città.

Le Tekela Pro FG V4+ sono progettate per giocatori come Endrick che sono sempre un passo avanti e danno la priorità al controllo e alla precisione sul campo. La tomaia Hypoknit, con chiusura a lacci bassi, è progettata per ridurre lo spazio tra il piede e il pallone, per azioni più intuitive. Un'altra novità della Tekela v4+ è l’inserto FuelCell in 3D che offre ulteriore comfort sotto il piede e una sensazione di propulsione a ogni passo.

Il Senior Director Product of New Balance Football, Kenny McCallum ha dichiarato: "Endrick continua a fare enormi progressi nella sua giovane ma già illustre carriera, pur riconoscendo l'importanza delle sue radici. Siamo onorati di averlo nella famiglia New Balance e non vediamo l'ora di vederlo indossare queste scarpette sul campo reale e virtuale".

All'inizio di quest'anno EA SPORTS ha annunciato Endrick come uno dei primi atleti GEN/EA SPORTS. GEN / EA SPORTS è un nuovo programma di partnership con gli atleti che fa leva sull’importanza del brand EA SPORTS per collaborare con talenti emergenti e multidisciplinari, oltre a mettere in atto iniziative personali per ognuno di loro.

Le scarpette da calcio New Balance ‘Irmão’ Tekela Pro FG V4+ saranno disponibili per l’acquisto su www.newbalance.com/football a partire dalle 9am GMT/10am CET del 10 dicembre, con un prezzo di €240.

