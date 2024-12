Mimì trionfa a X Factor 2024: finale memorabile a Napoli

Mimì ha conquistato il titolo di vincitrice di X Factor 2024, regalando al pubblico una serata straordinaria sotto il cielo di Napoli. L’artista della squadra di Manuel Agnelli ha dominato una competizione senza manche eliminatorie, superando in classifica i Les Votives, arrivati secondi, seguiti dai Patagarri e da Lorenzo Salvetti. La finale, trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito, ha visto la partecipazione di oltre 16mila spettatori, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un palcoscenico unico.

La serata si è aperta con l’ospite internazionale Robbie Williams, che ha presentato il suo nuovo singolo Forbidden Road e regalato al pubblico un medley dei suoi successi, tra cui Let Me Entertain You e Angels. A seguire, i quattro finalisti si sono sfidati in tre manche, ognuna pensata per esaltare le loro doti artistiche. Nella prima manche, intitolata My Song, Mimì ha emozionato con una potente interpretazione di Because The Night di Patti Smith, mentre i Les Votives hanno stupito con una versione originale di Someone Like You di Adele. Lorenzo Salvetti e i Patagarri hanno portato rispettivamente Cosa mi manchi a fare di Calcutta e una reinterpretazione swing di Cam-Caminì.

La seconda manche, dedicata ai Best of, ha visto i finalisti ripercorrere i momenti più iconici del loro percorso, mentre l’ultima sfida è stata riservata agli inediti. Mimì ha presentato Dove si va, un brano scritto da Madame che racconta la lotta interiore e la ricerca di sé stessa. Lorenzo Salvetti ha emozionato con Mille concerti, mentre i Patagarri e i Les Votives hanno portato rispettivamente Caravan e Monster, esibizioni che hanno confermato il loro talento.

La serata, condotta da Giorgia al suo debutto come presentatrice, è stata impreziosita dalla partecipazione di Gigi D’Alessio, che ha omaggiato Napoli con brani iconici come Napule è di Pino Daniele. La produzione ha sfoggiato numeri impressionanti, con un palco di oltre 1000 mq, 500 mq di videowall e un corpo di ballo composto da 40 ballerini, che hanno arricchito le esibizioni con 20 performance visivamente spettacolari.

Con questa edizione storica, X Factor 2024 si chiude guardando già al futuro: i casting per la prossima stagione sono ufficialmente aperti.