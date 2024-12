Nord sud ovest est: la seconda stagione della serie sugli 883 in arrivo su Sky

La serie Sky Original dedicata agli 883 avrà una seconda stagione intitolata "Nord Sud Ovest Est", come l'album del 1993. L'annuncio è stato fatto dai protagonisti Elia Nuzzolo (Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto) durante l'Ante Factor a Napoli, in occasione della finale di X Factor 2024. La nuova stagione, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, l'ultimo prima dell'addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi saranno disponibili prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

La prima stagione, "Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883", ha ottenuto un successo senza precedenti, diventando la serie Sky Original alla prima stagione più vista degli ultimi otto anni. Il progetto, diretto da Sydney Sibilia, ha registrato ascolti record fin dal debutto, crescendo costantemente settimana dopo settimana.

La serie è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall'esordiente Elia Nuzzolo, e Mauro, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, sono due classici "underdog": un nerd e un entusiasta che, grazie alla musica, diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan.

La seconda stagione approfondirà le dinamiche personali e professionali dei due protagonisti, esplorando le sfide legate alla fama e alla vita quotidiana. Inoltre, si prevede che la nuova stagione approfondisca le conseguenze del successo sui protagonisti, che dovranno affrontare le sfide legate alla fama e alla vita quotidiana.

La serie ha ricevuto recensioni stellari e ha generato entusiasmo sui social, con un'ondata travolgente di affetto per la serie, i suoi protagonisti e, ovviamente, per i veri 883, Max Pezzali e Mauro Repetto.

La seconda stagione, "Nord Sud Ovest Est", è attualmente in lavorazione e arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. I fan possono aspettarsi un'ulteriore immersione nella storia degli 883 e nelle vicende che hanno portato al loro secondo album di successo.

Verona-Roma 3-2: Harroui all'88' condanna i giallorossi - La Roma subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A, perdendo 3-2 in trasferta contro l'Hellas Verona. Questo risultato mette in discussione la posizione dell'allenatore Ivan Juric, con la squadra ora undicesima in classifica con 13 punti in 11 partite.

Addio a Kris Kristofferson - leggenda della musica country e attore: aveva 88 anni - (Adnkronos) - Kris Kristofferson, vera e propria leggenda della musica country innovativa e star del cinema e della tv di Hollywood, è mortonella sua casa di Maui, alle Hawaii. Aveva 88 anni. A quanto riporta Variety, a dare la notizia è stata la famiglia, vicina a lui fino all'ultimo: "È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è morto serenamente sabato 28 settembre a casa.

Morta l'attrice Franca Bettoja - moglie di Ugo Tognazzi: aveva 88 anni - Franca Bettoja è stata poi diretta da Ettore Scola in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (1968) e da Marco Ferreri in Non toccare la donna bianca (1974), il suo ultimo film di rilievo. Spettacolo - Morta l'attrice Franca Bettoja.