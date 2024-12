Condannato all'ergastolo Adil Harrati per l'omicidio dell'infermiera Rossella Nappini a Roma

La Prima Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Adil Harrati, 46 anni, di origine marocchina, per l'omicidio di Rossella Nappini, infermiera di 52 anni. Il delitto è avvenuto il 4 settembre 2023 nell'androne di un edificio nel quartiere Trionfale di Roma. La Corte ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e della relazione sentimentale, escludendo però la premeditazione e i motivi futili e abietti. Oltre ai familiari della vittima, l'Associazione "Insieme a Marianna" si è costituita parte civile nel processo, rappresentata dall'avvocato Licia D'Amico, che ha definito la sentenza "equilibrata e fedele al dato probatorio".

Secondo le indagini, Harrati, irregolare in Italia da dieci anni, aveva avuto una breve relazione con Nappini, conosciuta durante lavori di ristrutturazione nel suo palazzo. La donna aveva interrotto la relazione, ma l'uomo avrebbe continuato a cercarla. Il 4 settembre 2023, Harrati ha atteso Nappini nell'androne del suo condominio, aggredendola con numerosi colpi di arma da taglio al collo e al corpo, causandone la morte per arresto cardiocircolatorio dovuto a anemia acuta metaemorragica secondaria a cinquantasei ferite.

Dopo l'omicidio, Harrati è stato identificato grazie a testimonianze, immagini di videosorveglianza e dati delle celle telefoniche. Arrestato nella sua abitazione, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida.Durante il processo, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che Nappini gli aveva proposto il matrimonio per regolarizzare la sua posizione in Italia.La sorella della vittima ha testimoniato che Rossella desiderava sposare Harrati, ma aveva interrotto la relazione dopo aver scoperto precedenti a suo carico.

La condanna all'ergastolo di Harrati rappresenta una risposta significativa alla gravità del crimine commesso. Il caso ha suscitato profonda commozione, con numerose manifestazioni in memoria di Rossella Nappini, tra cui una fiaccolata all'ospedale San Filippo Neri, dove lavorava.

