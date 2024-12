Just Dance 2025 Edition per l'ADHD

QUANDO IL VIDEOGIOCO DIVENTA STRUMENTO DI SENSIBILIZZAZIONE

Il nuovo capitolo del celebre gioco di ballo targato Ubisoft vanta una coreografia interamente pensata per sensibilizzare sul tema dell’ADHD. E far ballare proprio tutti!

Con il termine ADHD si intende il disturbo evolutivo dell’autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività, che include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. Specialmente in età evolutiva, esso rende molto complesso l’adattamento all’ambiente e la gestione delle relazioni.

L’ADHD si presenta con maggiore frequenza durante l'infanzia e nelle fasi evolutive. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'11% dei ragazzi dai 3 ai 17 anni soffre di ADHD (fonte: cdc.gov) e spesso continua a presentare i sintomi in età adulta*.

In un epoca in cui il tema è quanto mai attuale, anche i videogiochi danno il loro contributo nel delicato processo di sensibilizzazione. Just Dance 2025 Edition, l’ultima edizione del celebre videogioco di ballo targato Ubisoft, ha voluto includere un’esclusiva coreografia per sensibilizzare sul tema dei disturbi legati all’ADHD.

La mappa prende vita sulle note della canzone “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)” di Galantis. L'idea originale di questo brano è stata di Christian Karlson, membro del duo musicale, che ha dichiarato di aver imparato a vivere con questa disfunzione. Per questo motivo, l’artista ha voluto descrivere questa sua condizione attraverso la musica. La mappa è stata realizzata con cura per affrontare questo delicato argomento in modo positivo ed edificante, grazie a uno sfondo vivace, un coach coinvolgente e una coreografia dinamica.

Introdurre una canzone in Just Dance non significa solo assicurarsene i diritti: il team di sviluppo si occupa, infatti, di creare scenari e coreografie per garantire la migliore esperienza possibile. Nel caso di questa mappa, l’obiettivo, fin da subito, è stato quello di permettere a chi la ballerà di sensibilizzare sul tema della disfunzione dell’ADHD, al fine di favorire l’inclusività attraverso l’empatia. “Questa mappa di Just Dance è un modo perfetto per sfidare gli stereotipi e portare in primo piano ciò che Just Dance ha sempre fatto, ovvero celebrare tutti in tutta la loro singolarità, invitando a connettersi gli uni con gli altri attraverso la danza!”, ha dichiarato Pierre Escaich, Neurodiversity Talent Program Director di Ubisoft.

Come conferma la Dott.ssa Martina Migliore, esperta di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, con lunga esperienza nella formazione e nel trattamento dell’ADHD e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato: “I videogiochi possono essere uno strumento potente per sensibilizzare e creare empatia verso chi convive ogni giorno con problemi come quello dell’ADHD. Prodotti come Just Dance 2025 Edition, grazie a una coreografia pensata per raccontare i diversi stadi dell'ADHD, dimostrano come l’intrattenimento possa anche educare e favorire l’inclusività. Questi giochi valorizzano le abilità uniche delle persone con ADHD, promuovendo consapevolezza e accettazione sociale, oltre che favorire l’apprendimento di strategie per affrontare con efficacia i sintomi quotidiani”.

Ecco come Ubisoft, grazie a Just Dance 2025 Edition, segna un importante traguardo verso una sempre maggiore consapevolezza di come i videogiochi rappresentino non solo un mezzo con cui divertirsi, ma anche un potente strumento di sensibilizzazione e valorizzazione.

Just Dance 2025 Edition è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S al Prezzo di 50€.

JUST DANCE 2025 & JUST DANCE VR: WELCOME TO DANCITY SONO DISPONIBILI - Ariana Grande porta i suoi successi in Just Dance 25Ubisoft annuncia l'uscita di Just Dance 2025 Edition e Just Dance VR: Welcome to Dancity, gli ultimi episodi dell'iconico franchise Just Dance, nato 15 anni fa. Just Dance 2025 Edition è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una nuova entusiasmante lista di brani che abbraccia una varietà di generi e successi internazionali.