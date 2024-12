Chi è Alex Consani, modella dell’anno: la giovane star trans premiata ai British Fashion Awards

Alex Consani è stata eletta modella dell’anno ai British Fashion Awards, segnando un momento storico per l'industria della moda. La ventunenne, conosciuta per i capelli e sopracciglia decolorati, ha iniziato il percorso nella moda a soli 12 anni dopo la transizione di genere. Grazie al sostegno della famiglia, ha intrapreso la carriera presso l'agenzia di modelli transgender Slay Model Management e successivamente presso IMG Models, collaborando con marchi di prestigio come Chanel, Stella McCartney e Victoria's Secret.

Consani, seguitissima sui social con oltre 4 milioni di follower su TikTok, è diventata una figura di rilievo sia per la sua estetica unica sia per il messaggio d’inclusività che promuove. Durante il discorso di ringraziamento, la modella ha sottolineato l'importanza di sostenersi reciprocamente nel settore e ha dedicato il premio alle donne trans nere che hanno aperto la strada nel mondo della moda. Ha inoltre rivolto un appello ai genitori di bambini transgender, incoraggiandoli a offrire supporto e accoglienza.

La premiazione ha suscitato opinioni contrastanti, con alcune critiche rivolte al possibile impatto delle dinamiche politiche sull'esito del riconoscimento. Nonostante ciò, il successo di Alex Consani rappresenta un ulteriore passo verso una moda sempre più inclusiva, dove diversità e rappresentazione trovano spazio su passerelle e piattaforme globali.

Chi è Alex Consani

Alex Consani è una modella e influencer americana, nata il 23 luglio 2003 a Petaluma, California. Ha iniziato a indossare abiti femminili all'età di quattro anni e, a otto, ha scelto il nome Alex, intraprendendo la terapia ormonale durante la pubertà. Nel 2015, a soli 12 anni, è diventata la più giovane modella transgender al mondo dopo essere stata scoperta da Slay Model Management, un'agenzia di Los Angeles composta interamente da modelle transgender.

Nel 2019, a 16 anni, ha firmato con IMG Models e si è trasferita a New York City. Durante la pandemia del 2020, ha iniziato a pubblicare video comici su TikTok, guadagnando rapidamente popolarità e superando i tre milioni di follower entro il 2024.

La sua carriera nel mondo della moda è in continua ascesa: ha sfilato per marchi prestigiosi come Tom Ford, Versace e Alexander McQueen. Nel 2024, ha fatto la storia diventando la prima modella transgender a vincere il premio "Model of the Year" ai Fashion Awards di Londra.Nello stesso anno, insieme a Valentina Sampaio, è stata tra le prime modelle transgender a sfilare nel Victoria's Secret Fashion Show.

Oltre alla carriera di modella, Alex è un'influencer di rilievo, utilizzando la sua piattaforma per promuovere l'inclusività e rappresentare la comunità transgender nel settore della moda.