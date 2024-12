Teo Mammucari lascia Belve: tensione durante l'intervista con Francesca Fagnani

Durante la registrazione di una recente puntata di "Belve", il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, il comico Teo Mammucari avrebbe abbandonato lo studio, visibilmente irritato dalle prime domande dell'intervista. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Mammucari avrebbe lasciato lo studio sotto lo sguardo incredulo del pubblico presente.

In attesa di conferme ufficiali sull'accaduto, ci si chiede se Francesca Fagnani riuscirà a trovare un sostituto per l'episodio in questione. Nel frattempo, TvBlog anticipa che tra i prossimi ospiti di "Belve" potrebbe esserci Tina Cipollari, la vivace opinionista di "Uomini e Donne", pronta a raccontarsi in un'intervista che promette di essere particolarmente interessante.

La nuova puntata di "Belve" andrà in onda martedì 10 dicembre su Rai2. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti originali su DavideMaggio.it e TvBlog.

Fabio Volo a Belve: La sessualità? Ho sperimentato, anche esperienze di gruppo - Fabio Volo è uno degli ospiti della terza puntata di Belve, in onda questa sera, martedì 3 dicembre, su Rai 2. Nell’intervista condotta da Francesca Fagnani, lo scrittore si racconta senza filtri, affrontando critiche, successi e aspetti intimi della sua vita.

Sonia Bruganelli a Belve: A Ballando con le stelle hanno costruito il mio personaggio polemico - Sonia Bruganelli, ospite di Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve in onda martedì 3 dicembre su Rai2, ha parlato apertamente della sua esperienza a Ballando con le stelle. Durante l’intervista, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, il suo ruolo è stato volutamente costruito per generare polemiche.

Gianmarco Tamberi a Belve: il rapporto con il padre, il futuro e l’amore per il basket - Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, è stato ospite della seconda puntata di "Belve", il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda stasera, martedì 26 novembre 2024, su Rai 2. Durante l'intervista, Tamberi ha affrontato temi personali e professionali, offrendo uno spaccato sincero della sua vita e carriera.