L’università di Modena omaggia Davide Pellegrino: un attestato alla memoria per lo studente mancato a un passo dalla laurea

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha ricordato Davide Pellegrino, studente di Collepasso (Lecce), morto a 28 anni il 22 settembre scorso dopo una lunga battaglia contro la malattia. Davide, iscritto al corso di laurea magistrale in ingegneria del veicolo, era a un solo esame dal completare il suo percorso accademico. Per onorare la sua memoria, il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" ha consegnato un attestato alla famiglia durante una cerimonia ufficiale.

Nonostante le difficoltà, Davide era riuscito a distinguersi per determinazione e dedizione, affrontando con coraggio gli ostacoli che la vita gli aveva posto davanti. La sorella Chiara lo ricorda come un ragazzo pieno di vita, il cui sorriso e dolcezza hanno lasciato un segno profondo in chiunque lo conoscesse. Anche gli amici lo descrivono come un giovane solare, sempre disponibile e capace di trasmettere gioia, nonostante il peso della sua malattia.

Fin da piccolo, Davide aveva mostrato una passione innata per i motori, coltivata con entusiasmo attraverso diverse esperienze: dai go-kart alle moto, fino alla barca che aveva restaurato insieme al padre Danilo. La sua carriera lavorativa era iniziata con successo presso Fpt-Iveco, dove era apprezzato per il talento e la dedizione.

Durante la cerimonia, Francesco Leali, direttore del Dipartimento di Ingegneria, ha sottolineato l'importanza di questo gesto simbolico, definendolo un tributo al coraggio e alla forza di Davide. L’attestato rappresenta non solo il riconoscimento di un percorso accademico interrotto troppo presto, ma anche un modo per celebrare i valori e la determinazione che il giovane studente ha incarnato.