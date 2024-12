Patente e tessera sanitaria sul portafoglio digitale IT Wallet: come funziona e vantaggi

IT Wallet è la nuova piattaforma digitale promossa dal governo italiano, che consente di conservare documenti personali e accedere a servizi pubblici e privati in modo sicuro tramite smartphone. Questo sistema rappresenta un'estensione del progetto europeo del portafoglio digitale, ma attualmente i documenti caricati hanno validità ufficiale solo in Italia.

Caratteristiche principali

Registrazione e accesso L'app si scarica su dispositivi iOS e Android.

L'accesso avviene tramite credenziali SPID o CIE, garantendo elevata sicurezza. Gestione documenti Permette di archiviare documenti personali come patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Dal 2025 si aggiungeranno carta d’identità e altri documenti digitali.

Conserva in modo sicuro le credenziali per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di enti privati. Servizi integrati Pagamenti digitali : per multe, tasse, e bollo auto.

: per multe, tasse, e bollo auto. Certificati e notifiche : per richiedere certificati ufficiali senza recarsi agli uffici.

: per richiedere certificati ufficiali senza recarsi agli uffici. Accesso a servizi pubblici: come prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche e altre pratiche amministrative.

Sicurezza e privacy

L’app utilizza tecnologie di crittografia avanzate per proteggere i dati, che restano salvati esclusivamente sul dispositivo dell’utente. Questo garantisce il controllo totale delle informazioni personali, riducendo i rischi di utilizzo improprio da parte di terzi.

Prospettive future

L’IT Wallet sarà progressivamente integrato con nuove funzionalità, tra cui:

Il portafoglio digitale europeo per interoperabilità tra Paesi UE.

La verifica rapida dell'identità per servizi all’estero.

Certificati medici e scolastici digitali.

Grazie a queste innovazioni, il tradizionale portafoglio fisico potrebbe presto diventare obsoleto.

