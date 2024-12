Wanda Nara denuncia Mauro Icardi per violenza di genere: Mi ha nascosto i documenti per impedirmi di partire

Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati una delle coppie più discusse nel mondo dello spettacolo e dello sport, spesso sotto i riflettori dei media. Dopo anni di relazione, durante i quali hanno costruito una famiglia e vissuto in diverse città europee, da Milano a Istanbul, la loro storia è giunta al termine nel peggiore dei modi. La modella argentina ha infatti denunciato l'ex attaccante dell'Inter per violenza di genere.

Ospite dell'emittente sportiva argentina TyC Sports, Wanda Nara ha raccontato i dettagli della sua relazione con l'attuale calciatore del Galatasaray. Secondo la sua testimonianza, la rottura sarebbe avvenuta a causa di un tradimento da parte di Icardi. Ha dichiarato: "Si stanno dicendo molte cose. Abbiamo cercato di superare una situazione (un tradimento di Icardi, ndr) come coppia, ma c’erano molte dinamiche difficili da gestire. Prima di questa situazione, ero sempre con lui e con i miei figli, avevo anche lasciato il mio lavoro perché non gli piaceva che lavorassi. Impulsivamente, ho lasciato Parigi per la mia casa a Milano. Ho trovato chat, foto, ho i fogli delle prenotazioni in hotel, ho le email, i pagamenti effettuati: tra loro non è stata una storia durata solo una notte, ho trovato diverse chat, foto, video".

Dopo aver scoperto la relazione parallela di Icardi, Wanda Nara ha espresso il desiderio di tornare in Argentina per lavorare e riconquistare la libertà perduta. Tuttavia, ha raccontato episodi in cui Icardi cercava di ostacolare le sue decisioni, arrivando a nasconderle i documenti per impedirle di partire. Ha aggiunto: "Ci sono state molte situazioni del genere".

La notizia della denuncia contro il calciatore è stata riportata dal programma televisivo argentino "Los Ángeles de la Mañana", trasmesso da América TV. Il giornalista Ángelo Brito ha commentato: "Quello che sentirete è serio. C'è una denuncia contro Mauro Icardi da parte di Wanda Nara. Non è che fosse stufa, è una cosa grave".

Durante il programma, è stato riferito che Wanda Nara, recatasi a trovare i figli, ha avuto una forte discussione con Icardi, il quale non voleva che lei se ne andasse. Essendo in una stanza, l'unico modo per trattenerla era nascondere le chiavi o altri oggetti, situazione che si sarebbe verificata tra i due. Successivamente, Wanda è riuscita a prendere le sue cose e ad andarsene.