Jannik Sinner rifiuta Sanremo: Ho cose migliori da fare

Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha dichiarato apertamente di non avere intenzione di partecipare al Festival di Sanremo. Durante i Supertennis Awards di Milano, evento dedicato ai successi del tennis azzurro, l’altoatesino ha risposto a Piero Chiambretti in modo diretto: "A Sanremo? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare". La dichiarazione chiude ogni possibilità, nonostante nessun invito ufficiale sia ancora arrivato da Carlo Conti, direttore artistico del Festival 2025.

La posizione di Sinner segue una simile risposta data nel 2023, quando, reduce dal successo agli Australian Open, Amadeus aveva auspicato la sua presenza sul palco dell’Ariston. Anche allora il tennista declinò, e la questione si concluse con un messaggio di Amadeus: "Dispiace se non vieni, tifiamo lo stesso per te".

Il 2024 è stato un anno straordinario per Sinner e per tutto il tennis italiano, segnato dai recenti successi in Coppa Davis e Billie Jean Cup. La serata milanese ha celebrato questi risultati, confermando la centralità del giovane campione nel panorama sportivo mondiale, ma ribadendo anche il suo disinteresse per eventi al di fuori del tennis.

