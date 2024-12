EA SPORTS UFC 5 rivela gli Holiday Update

Rrivelati gli Holiday Update, tra cui la nuova modalità Ranked Stand & Bang, i regali di Natale di dicembre, gli Alter Ego Ultimate anni '90 e nuovi lottatori

EA SPORTS UFC 5 ha rilasciato importanti aggiornamenti per le festività con una nuova modalità di gioco con classificazione, Alter Ego anni '90 e regali speciali per le festività per tutti i giocatori ogni giorno fino a dicembre.

Per celebrare l’incredibile stagione 2024, accedete a UFC 5 entro il 7 gennaio 2025 per scaricare gratuitamente l'Alter Ego di Alex "Poatan" Pereira UFC 303 dal negozio in-game.

Rilasciata la scorsa settimana, la nuova modalità Ranked Stand and Bang è ufficialmente arrivata su UFC 5! L'amata modalità solo colpi è ora giocabile in una modalità con classifiche, in cui non ci sono interruzioni da parte del medico. Niente medici. Niente Ground, niente Clinch... solo un bellissimo combattimento. Combattete e scoprite chi rimane in piedi.

Tornate indietro nel tempo con i tre nuovi Alter Ego Ultimate anni '90 di Jon Jones, Valentina Shevchenko e Sean O'Malley. Ora disponibili tramite il negozio in-game.

Per UFC 310, sono stati anche aggiunti due nuovi lottatori a roster, Kai Asakura e Michael Morales, insieme alle sfide e alle scelte della Fight Week 310. Questi contenuti arrivano sulla scia di tutti gli altri in-game di UFC 310.

IN ARRIVO

Da domenica 1 dicembre e fino al 31, accedete a UFC 5 ogni giorno per riscattare un nuovo oggetto regalo per un periodo limitato, inclusi cosmetici, Booster XP e persino Alter Ego.

Sono infine disponibili i nuovi Alter Ego Pride Series II con i seguenti lottatori: Quinton “Rampage” Jackson (PRIDE Final Conflict - 2003) Chuck Liddell (PRIDE Total Elimination - 2003) Mark Coleman (PRIDE Grand Prix 2000 Finals - 2000) Anderson Silva (PRIDE 25 - 2003)



