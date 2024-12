RheoFit A1: il primo roller massaggiante intelligente

RHEOFIT A1: IL PRIMO ROLLER MASSAGGIANTE INTELLIGENTE PER UN RILASSAMENTO PROFONDO E PERSONALIZZATO

Un'innovativa esperienza di massaggio attivo, che grazie all’Intelligenza Artificiale crea programmi su misura per il benessere muscolare, il recupero fisico ed il miglioramento della performance.

RheoFit A1, è il primo roller massaggiante completamente automatico e dotato di Intelligenza Artificiale, progettato per offrire un rilassamento profondo e su misura. Realizzato tramite una struttura leggera e compatta, questo dispositivo innovativo è pensato per alleviare tensioni muscolari, affaticamento e dolori in modo rapido ed efficace, grazie a un sistema di massaggio biomimetico 3D che agisce su muscoli profondi, fascia superficiale e tessuti linfovascolari.

RheoFit A1 si distingue per l’utilizzo di un’applicazione mobile dedicata che consente di scegliere l’intensità e le modalità di massaggio in base alle esigenze individuali, che implementa l’Intelligenza Artificiale per creare programmi su misura. Con un solo pulsante e una durata della batteria che garantisce fino a 240 minuti di utilizzo continuo, il dispositivo risulta estremamente funzionale e facile da usare. Il suo design ergonomico e il suo peso limitato, meno di 2,5 kg, lo rendono facile e comodo da trasportare e ideale per un utilizzo quotidiano, sia a casa che in movimento.

È un dispositivo innovativo che sfrutta una tecnologia capace di mappare il corpo dell'utente, adattando il massaggio in tempo reale massimizzando l’efficacia dei risultati grazie all’interazione con l’Intelligenza Artificiale, che elabora i dati mappati fornendo output personalizzati tramite l’App. dedicata.

Gli accessori, intercambiabili e con intensità regolabile, offrono un'esperienza su misura per ogni esigenza. I rivestimenti sono realizzati con materiali durevoli, antimacchia, antibatterici ed ecologici, garantendo una lunga durata e un'ottima igiene grazie alla tecnologia di schiumatura ad alta pressione. La copertura per massaggi morbidi è pensata per i principianti, mentre quella per massaggi decisi è ideale per chi cerca un rilassamento profondo dei tessuti.

Questo massaggiatore intelligente è progettato per offrire una risposta mirata a problematiche come crampi, microlesioni muscolari e rigidità post-allenamento, migliorando la circolazione e il recupero muscolare, ma è anche la soluzione perfetta per il semplice post allenamento, con una caratteristica unica, è RehoFit a muoversi sul corpo, in maniera indipendente grazie alla motorizzazione, e non viceversa.

Grazie alla sua capacità di supportare fino a 135 kg, è in grado di adattarsi alle diverse esigenze di chiunque, garantendo il massimo della sicurezza e del comfort.

Con RheoFit A1 ogni momento di rilassamento è un’esperienza unica e personalizzata. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale lo rende un compagno ideale per chiunque desideri rilassamento e recupero rapido e senza sforzo.

Caratteristiche principali del RheoFit A1:

Massaggio personalizzato: Scansione corporea per creare un programma su misura.

Scansione corporea per creare un programma su misura. Intelligenza Artificiale: capacità di generare automaticamente programmi di massaggio su misura per le esigenze individuali, simulando l'esperienza di un terapista professionista.

capacità di generare automaticamente programmi di massaggio su misura per le esigenze individuali, simulando l'esperienza di un terapista professionista. Autonomia prolungata e ricarica ottimizzata: Fino a 240 minuti di utilizzo con una singola carica, ricarica rapida tramite interfaccia Type-C

Fino a 240 minuti di utilizzo con una singola carica, ricarica rapida tramite interfaccia Type-C Design compatto e portatile: Pesa meno di 1,5 kg e facilmente trasportabile.

Pesa meno di 1,5 kg e facilmente trasportabile. Tecnologia avanzata: Supporta fino a 135 kg di peso, con una spinta massima di 300 N.

Supporta fino a 135 kg di peso, con una spinta massima di 300 N. App dedicata: Personalizza il massaggio e segui le indicazioni professionali per il massimo del benessere.

Il RheoFit A1 fa un passo avanti nel mondo del recupero muscolare e del rilassamento quotidiano.

Costo € 369