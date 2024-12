Siria: Usa distruggono armi pericolose in azione di autodifesa

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto numerosi sistemi d'arma in Siria, considerati una minaccia imminente per le truppe statunitensi e della coalizione. Secondo quanto riportato dal Centcom su 'X', tra i sistemi d'arma distrutti figurano tre lanciarazzi multipli montati su camion, un carro armato T-64, un veicolo corazzato per il trasporto di truppe e mortai, tutti utilizzati contro le forze statunitensi. L'azione è stata descritta come un "attacco di autodifesa", realizzato dopo che i sistemi d'arma sono stati sparati contro le truppe statunitensi.

Il Centcom ha confermato che la missione delle forze statunitensi in Siria rimane invariata, focalizzandosi sulla sconfitta duratura dell'ISIS. È stato inoltre chiarito che le operazioni in corso non sono collegate agli eventi recenti nel nord-ovest della Siria. Le forze del Centcom proseguono il monitoraggio della situazione e mantengono una comunicazione costante con altre forze presenti nella regione, mentre gli sviluppi vengono seguiti attentamente.

