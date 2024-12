SWEET HOME: la pasticceria d’eccellenza debutta su Food Network

La pasticceria italiana di alto livello si prepara a diventare protagonista del piccolo schermo con SWEET HOME, il nuovo programma che dal 5 dicembre andrà in onda su Food Network (canale 33 DTT) e sulla piattaforma Discovery+. Questo innovativo format è stato ideato dall’Associazione APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), guidata dal celebre Maestro Iginio Massari, e promette di trasformare ogni puntata in un viaggio indimenticabile tra tradizione, creatività e cultura dolciaria.

Al centro di SWEET HOME ci sono 29 Ambasciatori APEI, ognuno dei quali presenterà la propria interpretazione dei dolci tradizionali regionali, rivisitati con tecniche moderne e un tocco personale. Non si tratta solo di raccontare ricette, ma di celebrare la cultura e l’arte che rendono la pasticceria italiana un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Grazie alla varietà di stili e approcci, ogni episodio sarà una scoperta, capace di ispirare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi.

Un progetto che unisce maestria e storytelling

La produzione di SWEET HOME, affidata a In-Nova e Capitaladv, si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l’approccio narrativo. Alla conduzione troviamo Irene Colombo, che guida il pubblico attraverso un viaggio fatto di storie personali e creazioni artistiche. La regia è curata da Michelangelo Ingrosso, mentre i testi sono stati ideati da Gianluca Antonelli, autore e CEO di In-Nova.

Il Maestro Iginio Massari, figura centrale del programma, racconta con entusiasmo l’obiettivo di SWEET HOME: “Ogni dolce racconta una storia che va oltre i sapori. Con questo programma vogliamo educare il pubblico alla bellezza della pasticceria d’autore, trasmettendo il valore dell’artigianalità e della cultura dolciaria. SWEET HOME rappresenta un’occasione unica per diffondere un messaggio di eccellenza e connessione autentica”.

Il programma non si limita a esplorare la tecnica, ma cerca di raccontare l’anima dei maestri pasticceri, il loro legame con il territorio e il modo in cui ogni creazione diventa un mezzo per esprimere emozioni. Ogni puntata diventa così un’esperienza multisensoriale, che invita gli spettatori a scoprire il fascino dell’arte pasticcera italiana.

Un messaggio di dolcezza e condivisione

Oltre a celebrare la tecnica e l’eccellenza, SWEET HOME è un omaggio alla condivisione, alla gioia che nasce dallo stare insieme attorno a un dolce. In un’epoca in cui la frenesia della vita quotidiana spesso lascia poco spazio ai momenti autentici, questo programma vuole riportare al centro il valore della convivialità e della creatività.

“SWEET HOME è stato pensato per portare nelle case degli italiani non solo l’eccellenza della pasticceria, ma anche l’emozione e la passione di chi la vive ogni giorno – spiega Gianluca Antonelli –. La sfida era creare un format che parlasse a tutti, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emozionante e ispiratrice”.

Sostenuto da prestigiosi partner come Lavazza, Molino Dallagiovanna e Agrimontana, SWEET HOME si prepara a diventare un punto di riferimento per chi ama il mondo dolciario e vuole scoprire le storie che si celano dietro le creazioni di alcuni dei più grandi maestri pasticceri italiani.