CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 - prestazioni all’avanguardia

CORSAIR ha annunciato il lancio dei suoi kit di memoria VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM, che offrono capacità fino a 96 GB e frequenze che raggiungono i 9.200 MT/s prossimamente verranno lanciati sul mercato kit ancora più veloci. I moduli CUDIMM sono ottimizzati per i più recenti processori Intel Core Ultra serie 200 e per le schede madri Z890, offrendo al contempo la retrocompatibilità con le precedenti piattaforme DDR5.

CUDIMM è l’acronimo di “Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module”, una tecnologia sviluppata appositamente per l’elaborazione ad alte prestazioni con supporto di frequenze più elevate rispetto agli UDIMM standard. Basati sulla stessa architettura DDR5 dei tradizionali moduli UDIMM, i CUDIMM includono un “Clock Driver IC” (CKD) per migliorare la stabilità e la sincronizzazione del segnale di clock rigenerando e amplificando il segnale di clock, garantendo che ogni chip sul modulo di memoria riceva informazioni di temporizzazione precise. I moduli CUDIMM possono raggiungere velocità di trasferimento superiori a 9.000 MT/s.

I moduli CORSAIR CUDIMM sono compatibili con le architetture e le piattaforme DDR5 esistenti se utilizzati in modalità Bypass, funzionando come i tradizionali UDIMM. Per sfruttare appieno il potenziale dei moduli CUDIMM, è necessaria una piattaforma compatibile, come le ultime CPU Core Ultra 200 Series di Intel e la scheda madre Z890. Questa configurazione supporta una migliore integrità del segnale per prestazioni affidabili, rendendo i moduli VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM la scelta ideale per appassionati e professionisti desiderosi di raggiungere prestazioni estreme.

La linea di kit di memoria CUDIMM di CORSAIR inizia con il lancio di VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM, disponibile sin da oggi, mentre le versioni non RGB saranno disponibili a dicembre. I kit iniziali includono capacità da 48 GB e 96 GB, con velocità che vanno da DDR5-8400 fino a DDR5-9200. Le frequenze e le temporizzazioni della memoria vengono memorizzate utilizzando i profili di prestazioni Intel XMP 3.0, facilitando il raggiungimento di prestazioni ottimali con un rapido accesso al BIOS per abilitare il profilo scelto.

I moduli CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM si distinguono dalle precedenti soluzioni VENGEANCE DDR5 grazie alla loro elegante finitura in argento specchiato, che conferisce un’estetica raffinata a qualsiasi sistema. Dieci LED RGB regolabili singolarmente illuminano il tuo sistema con effetti di luce personalizzabili, esaltati da una barra luminosa panoramica che si estende fino ai bordi del modulo, offrendo una vivace illuminazione RGB da quasi ogni angolazione. Oltre a consentire la personalizzazione e la sincronizzazione dell’illuminazione RGB dinamica per tutta la tua postazione, il software iCUE funge da centro di controllo completo, consentendo il monitoraggio della frequenza in tempo reale e la regolazione della tensione integrata all’interno di un’unica interfaccia.

Come per tutte le memorie CORSAIR DDR5, i moduli CORSAIR VENGEANCE DDR5 CUDIMM sono dotati di chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare frequenze costantemente elevate e vantano PCB ad alte prestazioni, per un segnale stabile e di qualità eccellente. Il raffreddamento è garantito da un elegante dissipatore di calore che disperde in modo efficace il calore, valorizzando al contempo l’estetica moderna del tuo sistema. La garanzia a vita limitata ti offre la massima tranquillità, garantendo la durata della tua nuova memoria durante tutto il ciclo di vita del tuo PC e dei tuoi prossimi sistemi.

Disponibilità, garanzia e prezzi

I kit di memoria CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM sono disponibili immediatamente sullo store online CORSAIR e attraverso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Le memorie CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM sono coperte da garanzia limitata e supportate dall’assistenza clienti globale, nonché dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati dei moduli CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

