Sinner, calendario 2025: dagli Australian Open alla sentenza del Tas sul caso doping

Dopo un 2024 storico da numero 1 del tennis mondiale, coronato dal trionfo in Coppa Davis con l’Italia, Jannik Sinner è pronto a ripartire con il calendario 2025. La stagione inizierà con gli Australian Open, mentre febbraio sarà segnato dall’attesa per la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) sul ricorso presentato dalla Wada nel caso doping che lo coinvolge.

Sinner inizierà l’anno in Australia, partecipando alla Opening Week dal 7 al 10 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne, un evento benefico che anticipa gli Australian Open. Qui, il fuoriclasse azzurro punta a riconfermarsi campione, dopo il successo della scorsa stagione.

Il suo calendario proseguirà a febbraio con il torneo di Rotterdam, in Olanda, dove difenderà il titolo conquistato nel 2024. A marzo sarà negli Stati Uniti per Indian Wells e Miami, altri due appuntamenti di grande rilievo. Successivamente, la sua presenza è già confermata al nuovo torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, ampliando così gli impegni in Europa.

Oltre agli eventi sportivi, l’attenzione sarà rivolta al procedimento giudiziario presso il Tas. Il tribunale esaminerà nuovamente le prove relative al caso doping, riesaminando il verdetto di primo grado che aveva assolto Sinner. La Wada ha già presentato il ricorso, chiedendo una rivalutazione. In caso di conferma dell’innocenza, non ci saranno sanzioni; al contrario, una condanna potrebbe comportare una squalifica tra 12 e 24 mesi. La sentenza è attesa per febbraio, ma potrebbe slittare a causa degli impegni sportivi dell’atleta.

Coppa Davis: Final 8 in Italia dal 2025 al 2027, Jannik Sinner guida gli azzurri campioni in carica - L'Italia ospiterà la Final 8 della Coppa Davis dal 2025 al 2027, a partire dall'edizione del 2025 che si terrà a Bologna. L'annuncio è stato dato dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF) durante la cerimonia di sorteggio degli incontri del primo turno dei Qualifiers, previsti per febbraio.

Sinner e il caso doping: la WADA propone un ripensamento per positività minime - A febbraio è attesa la sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) sul caso doping che coinvolge Jannik Sinner. Dopo l'assoluzione in primo grado per contaminazione accidentale, la World Anti-Doping Agency (WADA) ha presentato ricorso, chiedendo una revisione della decisione.

Ansia per Jannik Sinner: attesa la sentenza del TAS sul caso doping a febbraio 2025 - Il caso di Iga Swiatek ha riacceso l'attenzione sulla vicenda di Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, coinvolto in un procedimento per doping. Sinner è in attesa del giudizio del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) dopo il ricorso presentato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).