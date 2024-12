Remco Evenepoel in ospedale dopo un incidente durante l’allenamento

Il ciclista belga Remco Evenepoel, due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si allenava a Oetingen, nel Brabante Fiammingo. Secondo il quotidiano Het Laatste Nieuws, Evenepoel si è scontrato contro una portiera aperta di un veicolo della Bpost, le poste belghe.

Il corridore, nonostante l’impatto, è rimasto cosciente. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Erasmus di Anderlecht per accertamenti. I medici hanno riferito che il campione potrebbe aver riportato fratture al polso e alla clavicola, ma ulteriori esami saranno necessari per confermare la diagnosi.

Parigi 2024 - Evenepoel bis: secondo oro nel ciclismo - Il ciclista belga supera indenne una foratura nella fase finale della gara: è costretto a cambiare bici ma si impone comunque in solitaria precedendo i francesi Valentin Madouas, medaglia d'argento, e Christophe Laporte, medaglia di bronzo. Remco Evenepoel concede il bis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, dopo la medaglia d'oro nella cronometro, trionfa anche nella prova in linea su strada ai Giochi olimpici Spettacolo - Remco Evenepoel concede il bis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, dopo la medaglia d'oro nella cronometro, trionfa anche nella prova in linea su strada ai Giochi olimpici.

Tour de France - 17esima tappa a Carapaz - Ancora uno scatto di Pogacar su Vingegaard ed Evenepoel - Richard Carapaz (EF) si aggiudica di potenza e in solitaria la tappa 17 del Tour de France.Yates chiude secondo a 38, terzo lo spagnolo Eric Mas (Movistar) Spettacolo - Richard Carapaz (EF) si aggiudica di potenza e in solitaria la tappa 17 del Tour de France.

Tour de France - Evenepoel vince crono e Pogacar rimane maglia gialla - Il successo nella cronometro della settima tappa del Tour de France è andata al favorito, Remco Evenepoel, che si è imposto nella Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin, di 25.Evenepoel resta secondo aumentando a 42 secondi il vantaggio su Vingegaard terzo Spettacolo - Il successo nella cronometro della settima tappa del Tour de France è andata al favorito, Remco Evenepoel, che si è imposto nella Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin, di 25.