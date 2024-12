Caszyme potenzia la tecnologia CRISPR

Caszyme potenzia la tecnologia CRISPR di editing genetico per migliorare il rendimento delle coltivazioni

Il gene editing potrebbe aiutare il settore agricolo mondiale a combattere gli effetti del cambiamento climatico, afferma l’azienda lituana Caszyme

Caszyme LLC è un’azienda co-fondata nel 2017 a Vilnius, Lituania, dall’attuale CEO Dr. Monika Paule, dal CSO Dr. Giedrius Gasiunas e dal professor Virginijus Siksnys, direttore dell'Istituto di biotecnologia dell'Università di Vilnius e pioniere riconosciuto a livello internazionale nella ricerca innovativa sull'editing genetico CRISPR. In qualità di innovatore e promotore di questa tecnologia, l’azienda sviluppa soluzioni dinamiche e personalizzate che risolvano sfide complesse nei settori dell'assistenza sanitaria e della sostenibilità.

Una delle aree di specializzazione dell’azienda è l’Agritech, dove offre soluzioni basate su CRISPR che consentono alle aziende agricole di affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, dalla fornitura di un'alternativa ai pesticidi, all'aumento della resistenza al calore, al miglioramento sostenibile delle rese. Ugualmente per la produzione alimentare, aumenta la produttività e aiuta a migliorare i benefici nutrizionali.

I cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature hanno avuto un impatto significativo sulla resa e la qualità delle colture, in particolare nelle regioni con grandi tradizioni agricole. Ad esempio, nel settore olivicolo, l'aumento dello stress termico e idrico ha portato a rese inferiori rispetto alla media nella produzione di olio d’oliva dell’Italia settentrionale e centrale. Rese inferiori, unite a una maggiore necessità di irrigazione, hanno determinato un aumento dei costi per gli agricoltori e i clienti finali.

Per rispondere a queste sfide, gli agricoltori stanno adottando strategie innovative quali l'introduzione di nuove varietà di colture o l'utilizzo di sistemi di previsione e sensori ambientali per adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. Queste misure proattive mirano a garantire il futuro del settore.

L’editing genetico offre soluzioni ancora più innovative per affrontare le sfide legate al clima. Monika Paule, CEO di Caszyme, sottolinea che attraverso l'editing genetico, i produttori possono sviluppare ceppi resistenti al calore e alla siccità di varietà di colture esistenti. Questa tecnologia promette anche di aumentare le rese delle colture, consentendo una produzione più efficiente dalla stessa quantità di terra in qualsiasi paese interessato, inclusa l'Italia.

Modificando i geni per aumentare la resistenza al calore e migliorare la ritenzione idrica delle piante, la tecnologia di editing genetico può aiutare a mantenere rese stabili, riducendo al contempo la necessità di costosi sistemi di irrigazione.

In occasione del World Agri-Tech Innovation Summit nel Regno Unito, Paule ha commentato: "Abbiamo bisogno di piante e specie migliori che possano adattarsi al cambiamento climatico e resistere a diversi tipi di malattie. Penso che ci siano molte applicazioni che trarranno beneficio dalla nuova regolamentazione dell'editing genetico”.

Vi sono promettenti progressi che dimostrano come l'editing genetico possa migliorare la resilienza delle colture, ridurre l’impatto ambientale e garantire il futuro dell'agricoltura. Con continui progressi, l'editing genetico ha il potenziale per trasformare l'agricoltura in una forza più sostenibile contro il cambiamento climatico, assicurando che le industrie agricole, profondamente legate alla cultura e alla tradizione, possano prosperare in un mondo sempre più imprevedibile.

La Lituania, un Paese all’avanguardia nel campo dell’editing genetico

La Lituania ha una lunga storia nella biotecnologia, con capacità consolidate di biologia molecolare e una solida rete di istituti di ricerca e aziende biotecnologiche dedicate a promuovere l'innovazione genetica. Basandosi sui significativi contributi degli scienziati lituani alle scoperte fondamentali nel campo CRISPR-Cas9, il paese è emerso come un attore notevole nell'editing genetico, in particolare nella tecnologia CRISPR. Oggi, la Lituania continua a promuovere un ecosistema vivace e in crescita.